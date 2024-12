Cristiano Ardenzi, chi è il figlio di Ornella Vanoni: lontano dal gossip da sempre

Ha 90 anni appena compiuti ma Ornella Vanoni ha energia e grinta da vendere. La sua lunga carriera non ha bisogno di spiegazione ed anche la sua vita privata con i suoi grandi amori e passioni è stata spesso al centro del gossip. Tuttavia poco si sa, invece, sull’unico figlio di Ornella Vanoni, Cristiano Ardenzi lontano dal gossip da sempre prima per volere dei suoi genitori e poi per sua stessa scelta.

Lucio Ardenzi, chi è e com'è morto l'ex marito di Ornella Vanoni/ Dal matrimonio lampo alla malattia

Cristiano Ardenzi, figlio della Vanoni è nato nel 1962 dal matrimonio dell’artista con Lucio Ardenzi, impresario teatrale e talent scout. Il matrimonio tra i due è durato circa 2 anni e la coppia ha avuto un unico figlio. La Vanoni anni dopo rivelò in un’intervista che l’amore con Ardenzi non solo riuscì a cancellare e farle superare il dolore della fine della relazione con Gino Paoli ma anche regalarle il bene più prezioso: il figlio Cristiano. Il 62enne ha anche reso nonna la cantante di due nipoti: Matteo e Camilla.

Ornella Vanoni, chi è l'ex marito Lucio Ardenzi/ "Avrei dovuto dire la verità", poi la storia con Gino Paoli

Ornella Vanoni e il rapporto con il figlio Cristiano Ardenzi: “Mi guarda con sospetto”

Nel 2002 in occasione della morte dell’ex marito Ornella Vanoni dedicò una toccante lettera al figlio tramite il Corriere della Sera. In cui disse: “Questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”. Cristiano è il figlio di Ornella Vanoni e quest’ultima ha cercato in tutti i modi di tutelare la sua privacy in questi anni, e in una recente intervista ha ammesso: “per tutti i figli delle donne di successo è un po’ complicato”. E scherzando ha poi aggiunto: “Mio figlio mi guarda con sospetto”.