Cristiano Ardenzi ha sempre mantenuto un profilo basso lontano da occhi indiscreti e dalle luci della ribalta e soprattutto dal clamore mediatico che da sempre è interessato alla mamma, la celere cantante Ornella Vanoni. La signora della musica italiana è ancora oggi una delle voci più belle del panorama artistico italiano, ma nella sua vita c’è stato anche un figlio di nome Cristiano Ardenzi. Il figlio di Ornella Vanoni è nato nel 1962 dal matrimonio con l’ex marito Lucio Ardenzi, scomparso nel 2002 a Roma. Ornella Vanonni e l’ex marito Lucio Ardenzi si sposano nel 1960 e due anni dopo arriva il figlio Cristiano.

Un matrimonio durato circa 12 anni e suggellato dalla nascita di un solo ed unico figlio. Proprio la Vanoni in una vecchia intervista parlando dell’ex marito ha detto: “non sapevo cosa fare di me. Mi ero lasciata con Strehler che era sposato, amavo Paoli che era sposato, incontro Ardenzi, mi sposo”.

Il rapporto di Cristiano Ardenzi con la mamma Ornella Vanoni

Cristiano Ardenzi, il figlio di Ornella Vanoni, è stato amato e voluto. La raffinata interprete di “Senza fine” parlando del riservato figlio ha detto: “abbiamo avuto un figlio che amo, Cristiano, e questo giustifica ampiamente la nostra storia”. Un figlio che l’artista ha sempre difeso e tenuto lontano dal clamore mediatico preferendo per lui una vita tranquilla e lontana dai riflettori. In rarissime occasioni è stata proprio la mamma Ornella Vanoni a parlare del figlio come quando, in occasione della morte dell’ex marito Lucio Ardenzi, ha detto: “questa sera io farò lo spettacolo che devo fare e sarà uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza di rappresentarlo. E poi c’è Cristiano, nostro figlio, del quale ti ringrazio”.

Non solo, la Vanoni ospite di Pino Strabioli parlando del figlio Cristiano ha aggiunto:” per tutti i figli delle donne di successo è un po’ complicato”.