Cristiano Biraghi all’Inter/ Operazione in chiusura ma bisogna cedere Dalbert

Sono tanti i calciatori che l’Inter sta prendendo in considerazione in questa fase conclusiva del calciomercato estivo 2019, fra cui Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro della Fiorentina, nel giro della nazionale italiana, viene da un’ottima stagione all’Artemio Franchi, e il club meneghino starebbe pensando di assicurarselo in vista del campionato che inizierà ufficialmente il prossimo weekend. In base alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano La Nazione, nonchè dal Corriere dello Sport, la Viola sarebbe anche disposta a cedere il 26enne calciatore originario di Cernusco sul Naviglio, ma proverà ad allargare l’operazione a Matteo Politano. Il club di Firenze vorrebbe infatti innestare l’esterno con un nuovo calciatore, e starebbe pensando al nerazzurro, con il sogno Ribery, che recentemente ha detto addio al Bayern di Monaco, sullo sfondo.

CRISTIANO BIRAGHI ALL’INTER

La cosa certa è che l’Inter è realmente interessata a Cristiano Biraghi, così come confermato dai dirigenti della Viola, Antognoni e Pradè. L’idea è quella di un prestito, molto probabilmente con diritto di riscatto, mentre con il calciatore la società interista avrebbe già raggiunto l’accordo. Affinchè la trattativa vada in porto, i dirigenti del Biscione proveranno a piazzare il terzino sinistro brasiliano Dalbert, sbarcato due estati fa alla Pinetina, ma mai realmente convincente. Il calciatore potrebbe ritornare in Francia, fra le fila del Nizza, anche se al momento la trattativa non sembra in chiusura. Tornando a Biraghi, il ragazzo viene da un campionato in cui ha disputato 40 gare totali, di cui 36 in Serie A e 4 in Coppa Italia. Un gol segnato e sei assist distribuiti completano il rendimento della stagione 2018-2019. Quello di Biraghi sarebbe un ritorno a casa, visto che il terzino è cresciuto proprio fra le giovanili dell’Inter, rimanendo in nerazzurro fino al 2016 ma girovagando fra Italia e Spagna. La Fiorentina lo ha acquistato a titolo definitivo dal Pescara durante la scorsa estate.

