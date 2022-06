Cristiano De Andrè, “Francesca deve mettere la testa a posto”/ “Papà voleva che…”

Cristiano De Andrè e il difficile rapporto con il padre Fabrizio

Cristiano De Andrè ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera. Il figlio di Fabrizio De Andrè ha raccontato alcuni retroscena inediti della sua vita. Tra lui e il padre c’erano spesso litigi. Cristiano sognava di fare musica ma il padre on era d’accordo. Il cognome troppo ingombrante avrebbe ostacolato il suo percorso. Nell’intervista Cristiano ha infatti rivelato: “Diceva che con il mio cognome fare il suo mestiere non sarebbe stato facile. Avrebbe preferito che frequentassi veterinaria così mi sarei occupato dell’azienda agricola di Tempio Pausania. Io ho insistito, discutevamo. Poi alla fine mi ha iscritto al conservatorio di violino, però”.

Francesca de Andrè/ "Vi racconto le violenze del mio ex dopo il Grande Fratello Vip"

Per Cristiano De Andrè è stato difficile superare il paragone con il padre Fabrizio tanto che ha aggiunto: “Non perdeva occasione per dirmi che sarebbe stato difficile, che avrei dovuto impegnarmi molto e aveva ragione. Per parecchi anni il paragone con lui è stato ineluttabile, a volte anche molto doloroso. Però alla fine sono contento di aver insistito. Ho prodotto sette album miei, sono riuscito a crearmi una mia solidità personale, quella di riuscire a fare musica e di vivere di questo, oggi è già tanto”. Tanti sono i ricordi che lo legano a lui anche se quello che conserva nel cuore riguarda l’ultimo tour insieme. Fu quella l’occasione per parlarsi e confrontarsi: “L’ultimo tour, quello di Anime Salve. È stato il periodo più intenso che ho vissuto insieme a lui sia dal punto di vista professionale sia umano. Abbiamo avuto molto tempo per stare insieme, per parlarci come non avevamo mai fatto, per conoscerci meglio. Per fortuna c’è stato questo momento altrimenti oggi avrei il rimpianto di non averlo vissuto”.

Francesca De Andrè, divieto avvicinamento Giorgio Tambellini/ Ex accusato di lesioni

Cristiano De Andrè parla delle violenze subite dalla figlia: “Mi auguro che…”

Cristiano De Andrè ha poi parlato del difficile momento che sta attraversando la figlia Francesca De Andrè. La figlia di Cristiano ha raccontato le violenze domestiche di cui è stata vittima dopo l’esperienza del Grande Fratello Vip. In quel periodo Francesca aveva una relazione con Giorgio Tambellini. Un rapporto che aveva generato perplessità già nel pubblico del reality di quella edizione tanto da spingere Barbara D’Urso a prendere posizione contro gli atteggiamenti violenti dell’uomo. Cristiana De Andrè in questi giorni è tornata a parlare di quei momenti ed è stata ospite anche in televisione. La donna ha raccontato di aver nascosto più volte i lividi: “Faccio pole dance per cui raccontavo di essere caduta dal palo per giustificare i miei lividi. Oppure sostenevo di essere caduta da cavallo o dalle scale. Mi dicevo che aveva dei precedenti, che aveva un figlio e provavo dei sensi di colpa: devo essere proprio io quella che lo rovina? Magari riesco a cambiarlo, a salvarlo. Mi ha salvato una vicina di casa e questa volta la denuncia è partita d’ufficio anche a causa dei giorni di prognosi. Ho avuto un trauma cranico importante”, ha raccontato a I Fatti Vostri.

Francesca de Andrè/ La foto choc dopo il pestaggio: "deve pagarla cara"

Cristiano De Andrè nell’intervista ha però dato un consiglio alla figlia Francesca: “È un momento difficile per Francesca, lo è sempre stato. Mi auguro che riesca a capire un po’di cose e a mettere la testa a posto. Purtroppo viviamo in una società dove oggi si può avere successo raccontando il peggio di se stessi. E questo forse è il punto più basso che abbiamo raggiunto”. Una dichiarazione che sicuramente dividerà il web. Francesca ha fatto bene a parlare della sua storia in televisione e a raccontare quello che aveva passato. La sua storia può servire di monito a quelle giovani donne che ancora oggi sono prede di mariti, compagni e fidanzati violenti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA