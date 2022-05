Francesca de Andrè/ La foto choc dopo il pestaggio: “deve pagarla cara”

Francesca de Andrè è stata picchiata a sangue dal suo ex fidanzato, infatti l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato tutto quello che ha dovuto subire.

Francesca de Andrè cosa le è successo

Francesca de Andrè ha raccontato dell’aggressione ricevuta un mese fa dal suo ex fidanzato, l’ex gieffina è stata picchiata dal suo ex ragazzo, ha raccontato di come il sangue fosse da ogni parte e di come avesse dei veri e propri buchi in testa, ha dichiarato: “Spero marcisca in galera“. Proprio tra le pagine del settimanale Chi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha raccontato di come ha imparato a conoscere il dolore di un “amore malato“, in molte occasioni i suoi occhi si trasformavano e cominciavano le botte. Francesca ha dichiarato che ogni oggetto era utile per colpirla, la showgirl decise di non denunciare mai il suo fidanzato per le violenze subite, proprio perchè voleva salvarlo per non aggravare la sua posizione con la legge.

L’ultima aggressione è stata diversa, infatti la showgirl ha ricordato di essere a terra, il sangue le usciva da ogni parte del corpo, la sua testa era piena di buchi e anche le sue labbra sanguinavano. Francesca urlava “Basta, basta, fermati!” subito dopo ci furono una serie di calci in testa uno dopo l’altro, dopo di che c’è stato il vuoto. La showgirl è stata aiutata dalla vicina di casa, la quale ha chiamato le forze dell’ordine che hanno portato via l’ex fidanzato, per poi trasportare subito l’ex gieffina in ospedale.

Francesca de Andrè: “Gli uomini così la devono pagare”

Sul suo profilo ufficiale Instagram, Francesca de Andrè ha pubblicato una foto che la ritrae con un occhio ammaccato e un bernoccolo in testa, la foto è stata scattata il giorno dell’ultima aggressione. Nella foto descrive di come avesse sofferto circa un mese fa dopo l’aggressione del suo ex fidanzato. Dopo quel giorno la showgirl ha provato tanta vergogna, si sentiva persa e questo le impedì di condividere la sua situazione pubblicamente, adesso Francesca non ha più vergogna ma vuole urlare a tutto il mondo che “Nessuno si permetta di addossare colpe a chi è stata vittima di tali violenze“. La showgirl ha dichiarato che le accuse fatte in pubblico senza saper la verità sono molto incisive sulla “paura” di non essere creduti, e in questo modo le donne non riescono a reagire, a denunciare e soprattutto a raccontare la verità dopo esser state brutalmente aggredite.

Inoltre, l’ex gieffina Francesca de Andrè invita tutti a farsi un esame di coscienza, proprio perchè lei è riuscita a trovare il coraggio, nonostante la paura provata e nessuno riuscirà mai a toglierle la volontà di denunciare una simile aggressione. Subito dopo ha ringraziato Gabriele Parpiglia, il quale le ha dato la speranza e la forza di denunciare nonostante tutto il dolore e la paura provati in quei momenti così difficili.

