Cristiano e Asmaa si sono già lasciati dopo Uomini e Donne?/ Segnalazione choc: “Dura lite in un bar”

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone già in crisi dopo l’addio a Uomini e Donne?

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone hanno lasciato Uomini e Donne mano nella mano alla fine della puntata del 24 maggio. Tra lacrime e dichiarazioni d’amore, la coppia ha annunciato la volontà di viversi fuori dal programma, eppure una segnalazione sembrerebbe svelare che le cose non stanno procedendo come sperato. La nuova coppia sarebbe stata avvistata in un bar nel pieno di una lunga e accesa lite, poi segnalata all’esperta di gossip Deianira Marzano.

“Ciao Deia, ho avvistato Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone di Uomini e Donne, ieri a Ravenna con il figlio di lei. – si legge nella segnalazione pubblicata su Instagram – Sono ai ferri corti, sono stati due ore a discutere animatamente al bar. Purtroppo non ho foto perché erano seduti accanto a me. Erano davanti al figlio a discutere come i pazzi.”

Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, dura lite dopo la dichiarazione d’amore a Uomini e Donne

Asmaa e Cristiano avrebbero dunque avuto un’accesa lite e proprio poco dopo il loro addio a Uomini e Donne. Il che porta a chiedersi se i due stiano vivendo già un periodo di crisi. Una segnalazione che d’altronde stupisce anche in virtù delle parole dette da Cristiano ad Asmaa nello studio di Canale 5, una vera e propria dichiarazione d’amore: “Vivo in una bolla. Mi chiedo ‘Cosa si prova quando hai a che fare con la tua donna ideale?’. Ho capito che quando ti accorgi delle mancanze e le realizzi con una persona accanto, quella è la donna ideale. Io l’ho trovata. È la prima volta in vita mia che mi capita di fare cose senza chiedere. Lei è una donna di altri tempi, ha una testa frutto di intelligenza artificiale. Ho scoperto la sua parte romantica. Ci abbiamo messo un po’, ho fatto dei disastri ma si impara dai propri errori, bisogna maturare e crescere. Io sono innamorato di lei”.











