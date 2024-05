Cristiano e Asmaa lasciano Uomini e Donne/ La dichiarazione d’amore in studio e l’addio al programma

Cristiano e Asmaa, ultimo confronto a Uomini e Donne

Dopo aver dedicato tutta la puntata trasmessa il 23 maggio 2024 alla scelta di Daniele Paudice e Gaia Gigli, l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne è dedicata al trono over con l’addio di una coppia molto discussa in studio. Nel corso della puntata in onda oggi, al centro dello studio, tornano ad accomodarsi Cristiano e Asmaa che hanno animato le ultime puntate del dating show di canale 5 iniziando una frequentazione che, in poco tempo, ha travolto entrambi. Cristiano e Asmaa, per diverso tempo, pur piacendosi, hanno evitato di uscire soprattutto per scelta di lei che, di fronte a determinati atteggiamenti di Cristiano, non voleva illudersi preferendo mantenere le distanze.

Tuttavia, messi l’uno di fronte all’altra da Maria De Filippi che aveva notato le piccole attenzioni che Cristiano riservava ad Asmaa, aveva esortato il cavaliere ad ammettere il proprio interesse. Da quel momento, i due hanno deciso di darsi una possibilità e nella puntata in onda oggi si lasceranno andare ad importanti parole.

Cristiano e Asmaa nuova coppia di Uomini e Donne

La frequentazione di Cristiano e Asmaa, nella puntata di Uomini e Donne del 24 maggio 2024, si trasforma in una storia d’amore. Tra i due tutto procede a gonfie vele e i sentimenti di entrambi sono talmente forti da averli portati a decide di cominciare una relazione nella quotidianità nonostante la distanza.

“Quando ti accorgi di avere delle mancanze che non sentivi di avere e le realizzi con una persona accanto”, dice Cristiano facendo emozionare Asmaa che si asciuga una lacrima mentre Cristiano esce dallo studio per rientrare con un mazzo di fuori per la dama con cui decide di lasciare definitivamente la trasmissione per poter vivere liberamente la storia.

