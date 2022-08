Cristiano Iovino, amico speciale di Ilary Blasi: chi è?/ Famoso pierre di Roma ed ex flirt di Sabrina Ghio…

Ilary Blasi e Cristiano Iovino: amicizia speciale?

Nessun nuovo flirt per Ilary Blasi che, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, sta mettendo in ordine tutti i pensieri aprendo un nuovo capitolo della sua vita in cui i protagonisti saranno lei e i figli Christian, Chanel e Isabel. Tuttavia, se da una parte i vari rumors su flirt fake sono stati prontamente smentiti, pare che la conduttrice non rinunci all’amicizia. Oltre a trascorrere la maggior parte del tempo con i figli, i genitori e le sorelle Silvia e Melory, Ilary si sta circondando di amici per provare a ritrovare il sorriso smarrito in un giorno di luglio durante il quale due comunicati stampa hanno scritto la fine del suo matrimonio.

Ilary Blasi "tradita" dal suo amico Emanuele?/ Retroscena: "Era seduto vicino alla Bocchi"

Tra gli amici che, in questo momento particolarmente complicato, starebbero aiutando Ilary, secondo un’indiscrezione riportata da “The Pipol Gossip” ci sarebbe Cristiano Iovino. Pipol Gossip definisce Cristiano “un amico speciale” della Blasi, ma chi è davvero?

Ecco chi è Cristiano Iovino

Nelle foto pubblicate su Instagram da Pipol Gossip, Cristiano Iovino si mostra sorridente, con gli occhiali da sole, i capelli ricchi e un fisico statuario costellato da vari tatuaggi. Secondo quanto fa sapere “The Pipol Gossip”, Cristiano sarebbe un famoso pierre di Roma e pare che il suo nome non sia nuovo al mondo del gossip avendo avuto, in passato, alcuni flirt con diverse influencer.

Signorini: "Ilary Blasi? L'ho incontrata, ecco come sta"/ Dopo la separazione da Totti rivela che...

I nomi accostati a Iovino in passato sono stati quelli dell’ex tronista di Uomini e Donne Sabrina Ghio e dell’ex corteggiatrice, oggi tra le influencer più seguite, Giulia De Lellis. Quella con Ilary, tuttavia, è una semplice e pura amicizia.

LEGGI ANCHE:

Francesco Totti pensa ancora a Ilary Blasi?/ "Non guarderà più nessuna donna…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA