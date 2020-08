Cristiano Iovino nuovo fidanzato di Mariana Rodriguez?/ Il web “È De Martino”, ma…

Prima l’addio a Simone Susinna, poi il presunto flirt con Stefano De Martino e, negli ultimi giorni, quello con Cristiano Iovino. L’estate di Mariana Rodriguez si fa calda ma anche molto romantica stando ai gossip che continuano a vederla protagonista. Ma se quella sulla storia con De Martino si è rivelata una fake news, quella con Iovino pare invece sia stata appena confermata proprio dalla bella Mariana. È quanto accaduto oggi, 11 agosto, con un post pubblicato dalla showgirl venezuelana su Instagram. Mariana ha infatti postato uno scatto in cui viene abbracciata da dietro da un uomo. Non è inquadrato il volto ma solo le braccia, riconoscibili comunque dai tatuaggi (che qualcuno ha scambiato per quelli dell’ex di Belen). È proprio Cristiano Iovino il protagonista di questo scatto romantico che sembra ufficialmente confermare che i due stanno insieme.

Cristiano Iovino, dopo Giulia De Lellis c’è Mariana Rodriguez nel suo cuore?

Cristiano Iovino non è nuovo a flirt ‘noti’. In passato avrebbe avuto un flirt con Giulia De Lellis, proprio poco dopo la rottura con Andrea Damante. È anche l’ex fidanzato di Zoe Cristofoli e dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio. Oggi, invece, pare sia molto vicino alla bella Mariana Rodriguez. Ciò che è certo è che i due stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme. Tornando invece alla showgirl, nelle ultime settimane è stata al centro del gossip per alcune foto pubblicate dal settimanale Chi che l’hanno vista al fianco di Stefano De Martino. Entrambi hanno però smentito il presunto flirt, ammettendo di essere soltanto buoni amici.

@cotazurbeachwear Un post condiviso da Mariana Rodriguez (@marianarodriguez53) in data: 11 Ago 2020 alle ore 2:18 PDT





