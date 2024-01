CRISTIANO IOVINO, PERCHE’ PARLA SOLO ORA DEL TRADIMENTO DI ILARY BLASI?/ Lei replica: “Non mi sorprende…”

Ilary Blasi, la sua verità dopo le dichiarazioni di Cristiano Iovino

Ilary Blasi è tornata a raccontarsi nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo; la conduttrice, parlando della rottura con Francesco Totti, non poteva non dare la sua versione dei fatti rispetto a quanto raccontato di recente da Cristiano Iovino. “Faccio una premessa, come ben sai c’è una causa in corso con Francesco e non è una bella causa, aggiungo purtroppo. Detto questo, mi viene da ridere: per me le relazioni intime sono diverse. Questa intervista non mi sorprende che sia arrivata proprio adesso anche perchè è stato citato da Francesco come tester, proprio a dicembre”.

Ilary Blasi ha dunque spiegato di non essere rimasta sorpresa dalla scelta di Cristiano Iovino, senza però entrare nel merito di quanto da lui raccontato forse anche per la causa ancora in corso con Francesco Totti. La conduttrice ha però aggiunto: “In ogni caso lo ringrazierò sempre, anche perchè come ha detto lui nell’intervista a settembre 2022 venne al Ronin a Milano, dopo l’annuncio di separazione. Venne alla festa di Graziella, la mia agente; mi fece delle rivelazioni sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente. Se gli ho creduto? Sì, ormai convivo con questi gossip…”. (agg. Valerio Beck)

Fanno rumore le parole di Cristiano Iovino, l’uomo del caffè frequentato da Ilary Blasi quando stava con Francesco Totti

Cristiano Iovino, inizialmente estraneo all’affaire Totti-Ilary, ha deciso di affrontare direttamente l’argomento per chiarire la sua posizione. Dopo essere stato citato dai giornali e aver smentito le voci sulla presunta relazione con Ilary, il personal trainer romano è finito al centro del gossip per le dichiarazioni rilasciate da Ilary Blasi in Unica. Inizialmente, Cristiano aveva scelto di non intervenire per tutelare la sua privacy, come ha spiegato in un’intervista al Messaggero.

Tuttavia, sentendosi nuovamente chiamato in causa nel conflitto tra Totti e Ilary, ha deciso di rompere il silenzio e rivelare la sua verità. “Avrei preferito continuare a non parlare dell’argomento. Mi sono sempre tenuto in disparte senza esprimere la mia opinione“, ha precisato il personal trainer nel corso dell’intervista.

Nel racconto dei suoi rapporti con Ilary Blasi, Iovino ha dichiarato che erano ottimi fino all’uscita di “Unica”. Tuttavia, il personal trainer romano sembra non aver gradito l’eccessivo coinvolgimento nella vicenda. “La mia privacy è importante, e non avrei voluto ritrovarmi nuovamente in questo vortice mediatico, non solo per me, ma soprattutto per la mia famiglia. Ma, mio malgrado, sono stato costantemente coinvolto”, ha spiegato.

“Poco tempo fa, è circolata la notizia su molti giornali che il mio nome è citato come testimone principale nella causa di separazione tra Totti e Ilary. Alla luce di questo e su consiglio dei miei legali, ho deciso, per una volta, di parlare io. Voglio evitare ulteriori strumentalizzazioni e chiudere la questione. Se posso dimostrare ciò che dico? Spero che non sia necessario dimostrare ciò che dico, ma nel caso, tutto ciò che ho affermato è verificabile”, ha tuonato amareggiato Cristiano Iovino.











