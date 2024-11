Ilary Blasi e Bastian Muller aspettano un figlio? Le rivelazioni di Diva e Donna

Ilary Blasi e Bastian Muller potrebbero diventare presto genitori. È questa l’indiscrezione che circola sul web dopo lo scoop lanciato da Diva e Donna nel suo ultimo numero in edicola. Secondo il settimanale, la celebre conduttrice ed ex moglie di Francesco Totti sarebbe incinta del suo primo figlio con l’imprenditore. A farlo sospettare sarebbe un pancino sospetto esibito recentemente da Ilary oltre alle testimonianze di alcuni amici della coppia.

“Mentre Totti è coinvolto in un altro scandalo, per Ilary una nuova vita: le prime foto con il pancino. Con Bastian un figlio in arrivo.” scrive la fonte al fianco delle foto che immortalano Ilary Blasi e Bastian Muller insieme e felice e, forse, anche in attesa del loro primo figlio. In una di queste, Bastian posa un a mano sulla pancia di Ilary, accarezzandola. “Gli amici dicono: darà un figlio a Bastian”, sono le parole che si leggono sul settimanale.

Lo scoop su Ilary Blasi dopo le indiscrezioni scomode su Francesco Totti

Ricordiamo che proprio dalla relazione con Francesco Totti, Ilary Blasi ha avuto tre figli: Christian, Chanel e Isabel. Ora lui è felice al fianco della nuova compagna Noemi Bocchi che ha a sua volta due figli da un precedente matrimonio. Questo nuovo idillio potrebbe però già essere in crisi a causa di alcune indiscrezioni sulla possibile relazione clandestina di Totti con Marialuisa Jacobelli, volto di Dazn con il quale l’ex calciatore è stato paparazzato all’uscita dello stesso hotel a Roma. Intercettata da Fanpage, Jacobelli sembra aver confermato le indiscrezioni sulla possibile liason su Totti, dichiarando: “Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”; poi, a domanda diretta “c’è una storia?”, la sua risposta è stata un secco e deciso “sì”.

