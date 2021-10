Cristiano Karol Russo, Il Collegio 6/ Ama Barbara D’urso, il gossip e ha già scelto tutto per il funerale…

Chi è Cristiano Karol Russo, concorrente Il Collegio 6

Cristiano Karol Russo è veramente un bel ragazzo, pronto a conquistare il pubblico de Il Collegio 6 di cui farà parte. Nato a San Pietro Vernotico, 15 anni, è un ragazzo dal volto sorridente, i capelli ricci e gli occhiali tondi da intellettuale. È indubbio che sa guardare avanti, tanto da aver già dato le disposizioni per la sua morte. Il colore della bara e quello dei fiori ad esempio. Anche un tappeto persiano per abbellire la cerimonia. Nonostante questa macabra e singolare descrizione, il ragazzo è solare, con un sorriso aperto e lo sguardo spensierato. Per sua stessa ammissione, si definisce un pettegolo anche dal punto di vista televisivo e culturale. Ama seguire la conduttrice Barbara D’Urso, nei suoi programmi pomeridiani, imitandola con grande divertimento e dedizione. Quindi un’attenzione speciale al gossip ma con un pizzico di acuta ironia.

Concorrenti Il Collegio 2021, chi sono?/ 20 studenti immersi negli Anni '70

Molto spigliato, al limite del logorroico, parla di ogni argomento. Soprattutto di se stesso. Ma il suo eccentrico egocentrismo non infastidisce anzi, ce lo fa amare sin da subito. Si pone domande che vanno ben oltre la sua giovane età. Si definisce un secchione.

Cristiano Karol Russo, che rapporto ha con i genitori?

I genitori adorano viziare Cristiano Karol Russo, coccolandolo anche più del dovuto. Sostengono che lui spesso tenda ad approfittarsene, pretendendo addirittura la colazione a letto tutte le mattine, con latte e cannuccia. Il padre, da buon militare, sostiene che il figlio non potrebbe mai intraprendere la sua stessa scelta di carriera, proprio a causa del suo essere così viziato. Sperano che questa esperienza, a volte anche un pò rigida e priva di confort, possa aiutarlo a diventare più indipendente e forte.

Chi è Davide Maroni de Il Collegio 6/ "Non mi piace essere comandato. Le regole? per me una sfida"

Di certo Cristiano tenterà di primeggiare, ma sicuramente, troverà all’interno della classe, qualche altro aspirante leader, con il quale confrontarsi. Dal punto di vista dei social, Cristiano ha un profilo TIKTOK con 131 iscritti ma un account Instagram con ben 3700 follower, dove tra le stories, troviamo allegre feste tra amici e suggestivi paesaggi romantici con musiche di sottofondo.

Siamo certi che questo simpatico ed originale ragazzo, saprà dare al programma quel tocco di spensieratezza e di allegria in più.

Video presentazione di Cristiano Karol Russo

LEGGI ANCHE:

Chi è Giovanni Junior D'Ambrosio de Il Collegio 6/ Allergico solo alla dieta, cercherà cibo in cucina?

© RIPRODUZIONE RISERVATA