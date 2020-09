Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2020?/ Colpo grosso di Alfonso Signorini

Cristiano Malgioglio pronto a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020? Continuano a trapelare indiscrezioni e retroscena sulla quinta edizione del popolare reality show di Canale 5 condotto per il secondo anno consecutivo da Alfonso Signorini. A distanza di due settimane dall’apertura della porta rossa, Signorini e il suo team sono ancora a lavoro per completare il cast di concorrenti che dovranno convivere 24h su 24h sotto le telecamere. Dopo gli ultimi nomi di Fulvio Abbate e Cecilia Capriotti, nelle ultime ore circola la voce che la mitica Zia Malgy, come viene chiamata affettuosamente dal suo pubblico, potrebbe varcare nuovamente la porta rossa di Cinecittà. Sarà davvero così? Il ritorno di Malgioglio nelle grande macchina del GF VIP 5 potrebbe rivelarsi l’ennesimo colpaccio di Alfonso Signorini che mai come quest’anno, complice la pandemia da Coronavirus, vuole regalare ai telespettatori un reality divertente e all’insegna della spensieratezza. Del resto Malgioglio è uno dei concorrenti più amati di sempre del reality show; la sua partecipazione risalente al 2017 è ancora oggi tra le più ricordate sui social a suon di gif, meme, immagini e video. Stando alle prime indiscrezioni l’ingresso di Malgioglio sarà come Guest star e non come concorrente; il cantautore, infatti, potrebbe accettare di partecipare nuovamente al reality show proprio come ha fatto in passato Valeria Marini che è rientrata per una settimana nei meccanismi di gioco del programma. Al momento non c’è alcuna conferma da parte né della produzione né tantomeno da Malgioglio che, nelle sue interviste, ha sempre però confermato di essere disponibile a tornare come opinionista al Grande Fratello nip condotto dall’amica Barbara d’Urso.

Cristiano Malgioglio tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? Unica certezza Elisabetta Gregoraci

E’ ancora tutto da scoprire il cast del Grande Fratello Vip 2020 in partenza da lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Il nome di Cristiano Malgioglio si aggiunge così alla lunghissima lista di personaggi più o meno famosi che potrebbero mettersi in gioco nella nuova edizione firmata Alfonso Signorini. Al momento la sola certezza è la partecipazione di Elisabetta Gregoraci, la ex moglie di Flavio Briatore che proprio dalle pagine del settimanale Chi aveva annunciato e confermato il suo ingresso nella casa. Una decisione presa nonostante il riserbo iniziale proprio dell’ex marito che alla fine avrebbe compreso i motivi che hanno spinto la bella conduttrice ad accettare la proposta di Signorini. Con Elisabetta Gregoraci all’interno della casa potremmo trovare altri personaggi noti come la contessa Patrizia De Blanck, Francesco Oppini il figlio di Alba Parietti, la modella Dayane Mello, Enock Barwuah fratello di Mario Balotelli, Flavia Vento e il giornalista Fulvio Abbate. Sarà davvero così? Non resta che attendere il 14 settembre, giorno della partenza della quinta edizione del GF VIP!

