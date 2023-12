Cristiano Malgioglio: “Avessi sposato Orietta Berti sarei diventato gay prima”/ “Per lei scritti peccaminosi”

Orietta Berti e Cristiano Malgioglio si raccontano a Verissimo. Lui: “Scritti pezzi peccaminosi per lei…”

Cristiano Malgioglio si racconta a Verissimo, assieme all’amica e collega Orietta Berti. Il cantante racconta il suo rapporto con la Berti, da sempre un punto di riferimento nella sua vita. Malgioglio apre l’intervista ironizzando su alcune ricette afrodisiache che avrebbe ricevuto proprio da Orietta: “Mi sono svegliato tutto“, dice Cristiano. La Toffanin prova ad indagare sull’ultimo viaggio in Turchia di Cristiano, dove avrebbe incontrato il suo fidanzato.

Osvaldo, marito Orietta Berti/ "E' rimasta la mia bambina che ama i trucchi e le paillettes"

Lui ovviamente non fa nomi e la presentatrice mette in dubbio che ci sia davvero qualcuno nella sua vita. Così Cristiano Malgioglio torna a parlare del suo rapporto con Orietta Berti. “Nella mia carriera ho scritto pezzi peccaminosi, anche per Orietta Berti. Mi amo da solo quando scrivo certe cose“, dice Cristiano.

Cristiano Malgioglio vs Mahmood: "Ha sbagliato ma siamo amici"/ "Non doveva citare Amanda Lear"

Cristiano Malgioglio e l’amicizia con Orietta Berti: “Ho sognato più volte di sposarla…”

“Se avrei voluto sposare Orietta Berti? E’ vero…”, confida Cristiano Malgioglio . “Ho sognato più volte di sposarla”, continua. Orietta Berti è stupita e non capisce come avrebbero potuto funzionare le cose: “Ma cosa avremo fatto? Io tagliavo la legna e tu…?”. Cristiano si sgancia e tornando sull’ipotetico matrimonio con Orietta dice: “Sarei diventato gay prima se avessi sposato lei, perché non lo sapevo…”, la battuta di Malgioglio.

Malgioglio-De Filippi, telefonata in diretta a Tale e Quale Show/ Conti crede sia uno scherzo e Maria...

Per la Berti, invece, Cristiano Malgioglio è sempre stato e sarà un fratello. Al di là della stima professionale reciproca e delle collaborazioni artistiche, Cristiano e Orietta sanno di poter contare l’uno nei confronti dell’altro. “Per me invece è come un fratello, quando ho qualcosa che non va chiamo sempre lui”, ribadisce la Berti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA