Cristiano Malgioglio cerca marito/ Spuntano i commenti social di Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello!

Cristiano Malgioglio in cerca di marito come Arisa: l’appello social

Arisa ha recentemente condiviso alcuni scatti senza veli su Instagram e un appello piuttosto particolare: la cantante cerca marito, e i requisiti sono piuttosto specifici. Il post della cantante ha fatto subito il giro del web ed è arrivato anche agli occhi di Cristiano Malgioglio, suo grande amico, che con fare scanzonato ha voluto seguire le sue orme. Per questo motivo, il paroliere ha condiviso sul suo profilo un suo scatto e, a corredo, un annuncio in cui si dice alla ricerca del suo marito ideale. E anche in questo caso i requisiti sono assolutamente rigidi.

Malgioglio fa il verso ad Arisa: "Cerco disperatamente marito"/ "Lo cerco ricco e belloccio, niente fedeltà!"

“Sono alla disperata ricerca di un marito di età compresa dai 48 ai 49 anni. Piacente, un po’ ricco, belloccio, a cui piaccia esclusivamente il mio ciuffo. Che abbia voglia di svegliarsi a fianco di un DIVA, indiscussa, solare, gioiosa, smaniosa, simpatica, perfetta e un po’ rompi….. Si offrono crisi isteriche, notti insonni e continui sbalzi di umore. Vietato russare. Esclusi perditempo. P.S. NIENTE FEDELTA’. . . . DA PARTE MIA SI INTENDE. GRAZIE“, ha scritto Malgioglio con fare ironico.

Malgioglio: "L'omosessualità? Sono stato fortunato, mai avuto problemi"/ "Ci sono ancora madri che..."

Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: i commenti a Cristiano Malgioglio

Il post di Cristiano Malgioglio è stato presto inondato di like e commenti. E non sfuggono affatto all’attenzione del web due commenti in particolare, provenienti da due amatissimi volti dello spettacolo. Il primo è quello di Leonardo Pieraccioni che, con grande ironia, ha scritto sotto il post del paroliere: “Fammi uno sgondo sull’edà e sono tutto duo!“. Il secondo, invece, è quello di Giorgio Panariello, che condivide con Malgioglio il ruolo di giudice a Tale e quale show. “Senti Garlo Gondi“, il commento del comico, in riferimento al conduttore Rai.

Amici 23, Cristiano Malgioglio fuori dal cast dei giudici?/ L'appello a Maria De Filippi

Il post ha dunque catturato l’attenzione di tutti, compresi i due mattatori della comicità italiana che hanno ironicamente risposto all’appello social del cantante. Non solo Arisa, dunque: oltre a quello di Cristiano Malgioglio, arriveranno nuovi appelli social da altre celebrità?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal)













© RIPRODUZIONE RISERVATA