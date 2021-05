Cristiano Malgioglio/ Commosso per non aver avuto figli e per la morte di Milva

Non è la prima volta che vediamo un Cristiano Malgioglio introspettivo e pronto a raccontare il suo dolore ma in quest’ultimo periodo, magari proprio per l’assenza di contatto umano che ha denunciato prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip 2020, lo ha fatto sempre più spesso. Proprio ospite a Ruota Libera dalla Fialdini, Malgioglio ha avuto modo di spiegare che per la sua famiglia la sua omosessualità non è mai stato un problema a differenza di quanto succedeva nel mondo dello spettacolo visto che spesso gli si chiudevano le porte per la sua diversità, il suo grande rammarico è ancora quello di non aver avuto figli: “Essere gay per me e la mia famiglia non è mai stato un problema ma mi manca non avere dei figli.”

Michael, ex fidanzato Cristiano Malgioglio/ "Era l'amore della mia vita"

Cristiano Malgioglio ripensa alla sua vita senza figli e alla morte di Milva

A parte questo dolore e questo rammarico, nei giorni scorsi Cristiano Malgioglio ha dovuto fare i conti anche con la morte dell’amica Milva, una morte che ha scosso molti volti vip della musica e dello spettacolo. Proprio sui social, il noto paroliere e cantautore ha pubblicato una foto di lui insieme alla “Pantera di Gorio” e a quel punto ha voluto condividere con i fan il suo grande dolore al grido di “Il mio cuore è rotto” e poi continua lodandola ammettendo che nessuna è stata e sarà come lei: “Mi dispiace per le altre cantanti italiane che hanno voci bellissime, ma lei era la più completa. Quando entrava lei sul palco non ce n’era per nessuno”. Avrà modo di ricordarla questa sera sul palco di Top Dieci?

LEGGI ANCHE:

Cristiano Malgioglio/ “Non ero chi voleva mia madre, mi manca un figlio: soffro per…”Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio/ Video: duetto strepitoso con "Mi sono innamorato di tuo marito"

© RIPRODUZIONE RISERVATA