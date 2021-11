Cristiano Malgioglio, “Da quando è morta mamma non festeggio Natale”/ Quel ‘no’ a Sanremo 2022…

Oggi andrà in onda un nuovo appuntamento del programma “Da noi a ruota libera”. Francesca Fialdini ospiterà nel suo studio Cristiano Malgioglio cantante e personaggio televisivo reduce dal successo di “Tale e Quale Show” in cui ha vestito i panni di giudice. Cristiano Malgioglio ha sempre raccontato di aver avuto un’infanzia serena. La morte di mamma Carla è stato un dolore troppo forte per lui tanto da aver rivelato di aver vissuto un periodo molto buio: “Lei era il mio pilastro, la mia vita. Avevamo un legame troppo forte: lei intuiva delle cose anche nei miei silenzi. Mamma Carla era bellissima, affettuosa, semplice e io mi commuovo sempre quando parlo di lei. Era una persona molto affettuosa, per niente gelosa e soprattutto era stupenda”.

Cristiano aveva poi raccontato che la madre non era d’accordo con il fatto che il figlio facesse il cantante: “Mi diceva: “Non diventerai mai Gianni Morandi” e io replicavo: “Non voglio diventare Morandi, voglio diventare Cristiano Malgioglio”. Cristiano Malgioglio ha inoltre rivelato di aver rifiutato il Natale dopo la scomparsa della madre: “Da quando è morta mia mamma ho sempre rifiutato il Natale, non mangio il panettone da 26 anni. I miei natali bellissimi erano quando andavamo giù in Sicilia e lei cucinava per tutti”.

Cristiano Malgioglio ha rifiutato di partecipare al Festival di Sanremo 2022

Cristiano Malgioglio ha rivelato di non aver accettato l’invito di Amadeus di partecipare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. In un’intervista a Novella 2000, Malgioglio ha infatti confidato: “Ho detto di no, arrivato a questo punto della mia vita e della mia carriera mi sembra giusto lasciare spazio ai giovani”. Una scelta davvero inusuale, quella dell’interprete di “Mi sono innamorato di tuo marito”, viste le ripercussioni a livello di popolarità che le serate sanremesi riescono a produrre. Malgioglio avrebbe criticato la produzione che avrebbe contattato anche Orietta Berti. il 76enne ha detto ironico: “Ho sentito che hanno contattato Orietta Berti, che starà anche vivendo una nuova ondata di freschezza anche grazie a Fedez e Achille Lauro, però non è proprio un’esordiente, diciamolo”. Forse l’intento di Amadeus è quello di mixare tra generi diversi. Ci sarebbe piaciuto però vedere Cristiano Malgioglio al Festival di Sanremo.

