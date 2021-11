Da noi… a ruota libera ospiti 14 novembre/ Malgioglio e la sua incredibile vita

Questo pomeriggio, come ogni domenica andrà in onda una nuova puntata di Da noi…a ruota libera condotto da Francesca Fialdini dalle 17:20 dagli studi Fabrizio Frizzi di Rai 1. Il programma ha la missione di raccontare la vita di persone che hanno vissuto “a ruota libera” seguendo imperterriti i loro istinti e la loro natura.

Ospiti di questa nuova puntata di ci saranno Cristiano Malgioglio, che racconterà della sua vita tra spettacolo, musica e tante altre avventure, Gabriele Corsi il componente del Trio Medusa, Raf e Umberto Tozzi che hanno dedicato la loro vita interamente alla loro più grande passione: la musica.

Da noi…a ruota libera, tante testimonianze di grandi donne che hanno seguito il loro istinto

Ospiti per questa nuova puntata della terza stagione di Da noi…a ruota libera anche Claudia Gerini l’attrice ex compagna del cantante Federico Zampaglione, Carolina Crescentini di recente ritornata sul set di Boris per la quarta stagione e che sta per tornare anche sul piccolo schermo con le nuove puntate di Mare fuori 2.

Da Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera questo pomeriggio ci sarà anche spazio alle risate con Luca e Paolo il duo comico da poco protagonista di un nuovo film intitolato “Per tutta la vita” e Benedetta Parodi che poco tempo fa ha rilasciato una dichiarazione inaspettata: prenderà una pausa dalla scrittura di libri di ricette per concentrarsi più sui social e sulla televisione.

