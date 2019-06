Cristiano Malgioglio difende Madonna a spada tratta/ “Fanno inorridire certi critici”

Forte e fragile allo stesso tempo, attivista e sensuale: è questa la Madonna del nuovo album, Madame X. Un lavoro innovativo che, tuttavia, non ha convinto tutti. E di fronte alle critiche, anche pesanti, ricevute dalla Ciccone, Cristiano Malgioglio corre in suo soccorso. L’opinionista e paroliere, che ha fatto della musica il suo mestiere e successo, si schiera in difesa di Madonna con un lungo post su Instagram. In questo si scaglia contro quei critici musicali che ne hanno attaccato proprio l’ultimo lavoro discografico. “Ho ascoltato il nuovo lavoro di @madonna #madamex – esordisce Malgioglio, che dà poi il suo parere – e’ eccezionale, coraggioso e innovativo… avanti anni luce… del resto che ci propongono alcuni artisti attuali.” Poi continua “Ho letto alcune dichiarazioni della Ciccone con molte delle quali sono d’accordo.”

Cristiano Malgioglio contro i critici musicali: “Madonna? Mi fa inorridire ciò che scrivono”

Cristiano Malgioglio difende Madonna ma, ancora di più, si scaglia contro i professionisti che hanno attaccato il suo lavoro. “E mi fanno inorridire certi critici musicali che non hanno neanche ascoltato le sue canzoni – scrive il cantante, che continua con durezza – ma a loro basta avere una tastiera per scrivere grandi c….te ,per recensire il suo prodotto. Madonna piace o non piace e’ MADONNA e basta…..” Non manca un cenno di Malgioglio all’offesa lanciata alla popstar da parte dello stilista Marcelo Burlon: “Mi ha fatto sorridere la dichiarazioni di uno stilista che la offende dandole della “ce*sa” Che vergogna. – sbotta, per poi concludere – Grande rispetto per l’arte ….Sempre”. Parole, quelle di Cristiano, che trovano il supporto di tanti. Il cantante ha infatti dato voce all’idea di molti su quello che è il lavoro sicuramente innovativo e originale di colei che si conferma ancora una volta essere una grande artista: Madonna.





