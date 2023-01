Cristiano Malgioglio e il fidanzato turco si sposano?/ “Non smentisco matrimonio ma…”

Cristiano Malgioglio si sposa? Il cantautore, paroliere e conduttore ieri ha rilasciato un’intervista nella quale ha annunciato di volersi sposare prima dell’Eurovision e di volere Fiorello come testimone. «Quindi lo stai pianificando questo matrimonio? Ti stai già portando avanti con gli inviti? Significa che questo matrimonio ci sarà», incalza Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera. In studio però cade il silenzio, soprattutto da parte del suo ospite. «Ti sei già separato?», chiede la conduttrice di fronte al silenzio di Malgioglio.

«Qui c’è un problema, che sicuramente Fiorello non verrà. Se dovessi sposarmi, lo farei a Sydney, perciò scordiamocelo. E se non viene a fare il testimone, allora il matrimonio non s’ha da fare». Stupita Francesca Fialdini dalla risposta del suo ospite: «Ah, quindi già smentiamo questa intervista? Già smentiamo? Cos’è successo stanotte? Hai parlato molto del tuo fidanzato turco ultimamente».

Cristiano Malgioglio tergiversa sul fidanzato turco…

Cristiano Malgioglio appare piuttosto imbarazzato sul tema matrimonio, infatti è stato molto vago. «Non smentisco, ma non amo parlare della mia vita privata. Anche tu sei una mia fidanzata… cosa vuol dire…», ha provato a tergiversare. «Io sono diretto, non voglio andare oltre comunque. Sono un Toro che ama il suo lavoro, molto tosto e debole, sono molto timido. Non pensare che sono qui e mi senta forte, perché provo una timidezza incredibile», aggiunge Malgioglio nello studio di Francesco Fialdini. Eppure, Leonardo Pieraccioni, ospite del programma Mi casa es tu casa recentemente, gli ha rimproverato una cosa che riguarda proprio il fidanzato buco: «L’errore che commette Malgioglio è quello di parlare troppo di sé, … di chi c’ha accanto, vuole parlare solo del suo fidanzato turco».

