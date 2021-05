Cristiano Malgioglio/ “In Brasile mi rilasciarono grazie a… Gigliola Cinquetti”

Ospite di Oggi è un altro giorno, Cristiano Malgioglio ha parlato della nuova avventura al timone dell’Eurovision Song Contest 2021 ed ha voluto parlare di una cantante in particolare: «La cantante russa nella parte finale dell’esibizione ha un telone dove c’è tutta la categoria di omosessuali, lesbiche e trans. E’ bellissima questa cosa che arriva direttamente dalla Russia, mi piacerebbe molto che Putin avesse molta più sensibilità, perché ognuno di noi non sceglie la propria natura. Questo è uno specchio straordinario».

Cristiano Malgioglio si è poi rivolto a Gigliola Cinquetti rivelando un retroscena: «Tu sei una delle donne più popolari, mi ricordo in Brasile una volta in dogana mi volevano trattenere delle cose e io dissi di essere italiano. A un certo punto mi chiesero se fossi italiano come Gigliola Cinquetti e mi lasciarono passare. Ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo, ha una celebrità immensa».

«Sono molto emozionato per questa avventura», ha spiegato Cristiano Malgioglio, che è poi tornato sulla sua fortunata avventura da autore: «Io ho sempre usato un linguaggio particolare, mi sono distinto dagli altri autori perché volevo cercare delle cose nuove. Mi hanno bocciato tantissime canzoni, tutte le canzoni che non voleva Mina le portavo ad altre donne (ride, ndr)». (Aggiornamento di MB)

Cristiano Malgioglio e l’avventura all’Eurovision Song Contest

Cristiano Malgioglio balza finalmente al timone di Eurovision Song Contest 2021. Lo fa insieme all’ex comico del trio medusa, Gabriele Corsi, attualmente protagonista su Nove con le candid camera di Deal With It – Stai al gioco. Grande curiosità, dunque, di vedere all’opera la strana coppia nell’ultima serata del contest in onda su Raiuno. Contest che Cristiano Malgioglio aveva già sfiorato nel 2018, quando il suo nome era stato accostato con grande insistenza alla conduzione. Alla fine però la Rai aveva optato per altre soluzioni, lasciando l’amaro in bocca al mitico Malgioglio che non ha mai fatto mistero di nutrire una vera e propria passione per l’Eurovision. Così dopo diversi anni la Rai decide di cambiare e si affida ad un nuovo duo: Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio sono pronti ad accompagnare con le loro voci gli ospiti e i cantanti protagonisti.

Cristiano Malgioglio si prepara per la finale dell’Eurovision Song Contest 2021, insieme a Gabriele Corsi. Il cantautore, ormai volto noto del piccolo schermo, grazie anche alla bella esperienza al Grande Fratello Vip prima come concorrente e poi come opinionista, più volte si è lasciato andare a considerazioni e commenti tecnici sugli artisti che avrebbe visto bene all’Eurovisione. Non solo: nel 2019 Malgioglio aveva firmato “Amarsi in due“, la versione italiana di “Amar pelos dois” di Salvador Sobral, portata sul palco da Arisa e contenuta nel suo album “Una nuova Rosalba in città”. Dopo la conduzione sfiorata nel 2018, adesso per Cristiano Malgioglio si spalancano le porte di un sogno: condurre Eurovision.

