Cristiano Malgioglio, il fidanzato turco è a Milano/ “Trascorreranno il Natale insieme, soli..”

Solo venerdì scorso, e con grande sorpresa di tutti, Cristiano Malgioglio veniva eliminato dal Grande Fratello Vip 2020. Il paroliere ha salutato tutti, non senza rammarico e stupore, chiudendosi alle spalle la porta rossa. Il malumore è però passato subito, anche in vista di un arrivo in Italia per lui molto importante. Stando a quanto fa sapere Francesco Fredella su IlTempo.it, pare che il fidanzato turco di Malgioglio sia appena atterrato in Italia proprio per trascorrere le festività natalizie con lui. “Stando alle voci di corridoio, Malgy e il fidanzato turco passeranno le vacanze insieme ed anche la cena di Natale. Praticamente da soli.” si legge. L’uomo potrà incontrare Cristiano solo alla fine della quarantena di 15 giorni, chiaramente iniziata qualche giorno fa, dopodiché il progetto è quello di trascorrere romantici giorni insieme.

Cristiano Malgioglio, dal fidanzato turco al ritorno al Grande Fratello Vip

Sono dunque giorni di fermento per Cristiano Malgioglio che, stando alle indiscrezioni delle ultime ore, si prepara a fare il suo ritorno nella Casa del Grande Fratello Vip per una sorpresa. “Cristiano sarà protagonista di un colpo di scena. – fa sapere ancora Fredella – Parlerà finalmente del turco? Non si sa, per adesso. Le nostre indiscrezioni ci portano sulla strada di una puntata bomba. “Festival delle emozioni”, ci dice una fonte segreta.” È insomma probabile che Malgioglio torni in Casa più che per un confronto/scontro con alcuni ex coinquilini, per una performance indimenticabile.



