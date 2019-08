CRISTIANO MALGIOGLIO/ Innamorato di Barbara D’Urso: “È pazzesca! È favolosa…”

Cristiano Malgioglio non sembra volersi fermare neanche durante l’estate. Dopo una stagione tv all’insegna del successo e coronata dall’uscita di “Dolceamaro”, vecchio brano cantato da Barbara d’Urso e riproposto in una nuovissima versione, il famoso paroliere non si è preso una lunga pausa per l’estate, ma anzi sta lavorando non solo per serate nelle località più importanti di villeggiatura, ma anche per il doppiaggio di un film. Sul suo profilo Instagram ha infatti postato un video in cui lo si vede impegnato davanti a un microfono per il doppiaggio, accompagnato da questo messaggio per i suoi followers: “Che fatica… e quanto divertimento in questo mio doppiaggio per un film di produzione spagnola. Di cosa si tratta? A presto, ci sarà una bella sorpresa”.

CRISTIANO MALGIOGLIO, L’ESPERIENZA NEL DOPPIAGGIO

Poco si sa quindi di questo nuovo lavoro di Malgioglio. I suoi fan potranno comunque seguirlo questa sera su Rete 4, ospite del Maurizio Costanzo Show, memori del fatto che il cantante ha già prestato la sua voce per un film l’anno scorso. Si trattava della pellicola Show Dogs – Entriamo in scena, al doppiaggio del quale hanno partecipato anche Barbara d’Urso, Giampaolo Morelli, Nino Frassica, Marco Bocci, Giulio Berruti, Valeria Marini, Lucia Ocone, Claudio Amendola, Benji & Fede, Ale e Franz, Lino Guanciale, Rocio Munoz Morales, Rossella Brescia, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Fabio Canino, Marco Masini, Chiara Francini, Carolina Crescentini e altri personaggi celebri della tv e del mondo dello spettacolo.

LE PAROLE SU BARBARA D’URSO

Malgioglio sembra essere molto legato a Barbara d’Urso e di lei, in una recente intervista a ilcapoluogo.it, ha detto: “È pazzesca! È favolosa… Basta un attimo e con lei ti capisci al volo. E poi per me è una grande professionista, empatica, coinvolgente, solare. Attualmente è una delle migliori nel nostro ambiente”. Il cantante ha detto anche di essere molto felice in questo periodo, perché “ho fatto tantissime cose, ho realizzato tantissimi sogni e ho raggiunto anche un grande successo. Il pubblico mi ama, mi vuole bene, mi fermano per strada dicendomi che li faccio divertire e rilassare e questo è il risultato più importante. Sono un uomo soddisfatto della vita. Mi amo molto, mi curo molto, mi piaccio!”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA