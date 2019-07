CRISTIANO MALGIOGLIO CAMBIA IDEA SU AMBRA E KIKO’ NALLI/ Lei: “grazie amico mio”

Alla fine Cristiano Malgioglio si è dovuto ricredere sulla relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli. Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello 16 che si sono conosciuti ed innamorati all’interno della famosa casa di Cinecittà. Inizialmente restio nel credere al loro amore, la zia Malgy ha fortemente criticato la coppia lanciando svariate frecciatine alla professoressa del GF accusandola di essere solo alla ricerca di visibilità puntando l’ex marito di Tina Cipollari. “Beh è un amore da fotoromanzi. Un amore che durerà due o tre mesi. Quegli amori estivi” aveva sentenziato l’opinionista del Grande Fratello 16 che, parlando di un possibile futuro della coppia diceva: “se dura sono felice, ma siccome non dura…”.

Cristiano Malgioglio cambia idea su Ambra e Kikò del GF 16

Le parole di Cristiano Malgioglio sono state smentite dai fatti, visto che Ambra Lombardo e Chicco Nalli sono più uniti che mai nonostante le critiche e le previsioni errate sul loro conto. La coppia ha dovuto superare non poche critiche ed accuse, ma oggi col senno in poi in tanti non possono far altro che rendersi conto di aver sbagliato ogni tipo di previsione. A distanza di diversi mesi dalla fine della sedicesima edizione del reality show di successo condotto da Barbara d’Urso su Canale 5, Ambra e Kikò hanno dimostrato con il loro amore di non essere alla ricerca di visibilità o altro. Tra loro è davvero scattato qualcosa di più e i malpensanti e gli haters non devono far altro che accettarlo. In questi giorni la coppia del GF 16 ha partecipato, proprio con Cristiano Malgioglio, all’evento “Vivere bene, vivere a lungo” presentato da Barbara D’Urso a Siracusa. In occasione di questo evento dedicato alla salute e al benessere, la coppia ha postato una serie di foto e video in compagnia della zia Malgy e della D’Urso mostrandosi complici e amici.

Ambra Lombardo su Cristiano Malgioglio: “sei un amico”

Oramai i dissapori e le frecciatine lanciate durante il Grande Fratello 16 sono solo un brutto ricordo. Cristiano Malgioglio non solo si è ricreduto su Ambra Lombardo e Kikò Nalli, ma ha deciso anche di trascorrere del tempo in loro compagnia. La conferma arriva dalle foto e video pubblicate sui social, ma anche da un lungo messaggio che la professoressa del Grande Fratello ha voluto dedicare al cantautore e personaggio televisivo. “Soprassediamo sul fatto che qui avevo il tuo telefono in mano ed ero concentrata a scrivere per te un what’s app che era la traduzione di una traduzione di una traduzione! A riprova che sei davvero un artista e un viveur di portata “internazionale”! – ha scritto la Lombardo, che poi prosegue dicendo: “molti conoscono di te la vena comica e schietta, impertinente, esagerata e sopra le righe e ti ammirano per quella! Pochissimi conoscono la tua umiltà, la tua profondità, la tua generosità, la tua dolcezza e le tue premure in amicizia! Grazie amico mio!Siciliani siemu! Menza parola!”. Per la serie: tutto è bene quel che finisce bene!



