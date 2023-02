Cristiano Malgioglio “Notte bellissima con Luis Miguel”/ “Mi tolsi la maglietta e…”

Cristiano Malgioglio e il retroscena su Luis Miguel

Non smette di stupire Cristiano Malgioglio, che racconta un retroscena inedito su Luis Miguel a Tale e Quale Sanremo 2023. “Idolo indiscusso, lui è bello come il sole, ha una voce possente. In America Latino viene chiamato il Frank Sinatra della musica. Io ho passato una notte bellissima con lui…”, ha svelato Malgioglio tra lo stupore di Carlo Conti e del pubblico in studio.

“È vero, sono stato a Cancun, in Messico”, ha proseguito Cristiano Malgioglio nel racconto il paroliere. Proprio il conduttore ha voluto precisare che in realtà il riferimento era ad un concerto.

“Luis Miguel mi ha fatto impazzire…”

“La cosa che mi ha fatto impazzire è che c’erano delle ragazzine che si spogliavano”, ha proseguito Cristiano Malgioglio a Tale e Quale Sanremo 2023. “Cosa facevano? Si toglievano la maglietta, poi si sfilavano il reggiseno e lo lanciavano. Allora io mi sono tirato su la maglia e gliel’ho lanciata. Lui l’ha presa in mano ed è stata una gioia. Io sono tornato a torso nudo in hotel, dove sono tornato da solo”, ha raccontato il giurato del programma tra le battute taglienti di Leonardo Pieraccioni che non poteva mancare di fare ironia su tutto questo racconto.

