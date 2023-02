Tale e Quale Sanremo/ Diretta e concorrenti: Bianca Guaccero, Gilles Rocca e…

Tale e Quale Sanremo: anticipazioni e diretta

Raiuno continua a puntare su Tale e Quale Show che torna in onda oggi, sabato 18 febbraio, in prima serata, con una versione speciale della trasmissione di Carlo Conti. Dopo la versione vip e il successo ottenuto dalla versione nip, oggi, Tale e Quale torna in onda con un’edizione tutta dedicata al Festival di Sanremo. Tale e quale Sanremo è uno speciale di due serate dello storico show di Carlo Conti che va in onda esattamente una settimana dopo il trionfo di Marco Mengoni alla 73esima edizione del Festival di Sanremo.

Giada Parra, moglie Paolo Conticini/ "Un legame profondo ben oltre il fisico"

Dieci concorrenti che hanno già partecipato a Tale e Quale show hanno accettato di rimettersi in gioco calandosi nei panni di cantanti che hanno partecipato al Festival nel corso degli anni. Oltre ad essere uguali fisicamente ai cantanti, i concorrenti dovranno esibirsi sulle note di alcuni dei brani storici del Festival.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi/ "Non ci nascondiamo, ma ora vorremmo..."

I concorrenti di Tale e Quale Sanremo

I concorrenti di Tale e Quale Sanremo sono protagonisti indiscussi di Tale e Quale Show che, dopo aver sfoggiato le proprie doti nella versione classica dello show, sono pronti a ripetersi calandosi nei panni di alcuni degli artisti che, in 73 edizioni, hanno partecipato al Festival di Sanremo.

I protagonisti di Tale e Quale Sanremo, dunque, sono: Rosalinda Cannavò, Bianca Guaccero, Valeria Marini, Stefania Orlando, Alba Parietti, Valentina Persia, Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Pierpaolo Pretelli, Gilles Rocca, Valerio Scanu e la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Nicola Ventola e Dario Acocella, ex Bianca Guaccero/ "Avrei fatto molti figli, questo è un grande rimpianto"

La giuria di Tale e Quale Sanremo

Per un grande show come quello di Carlo Conti non poteva mancare una grande giuria. Tutte le esibizioni saranno giudicate da una giuria eccezionale composta da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Leonardo Pieraccioni. Come sempre, ai tre giudici ufficialisi aggiungerà un quarto giudice a sorpresa.

Anche Tale e Quale Sanremo, come tutte le trasmissioni Rai, può essere seguito in diretta televisiva o in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA