Cristiano Malgioglio “potevo vincere Miss Italia”/ Video, “sono stato boicottato”

Cristiano Malgioglio è unico e lo dimostra ogni qual volta condivide un video sui social. A poche ore dalla proclamazione di Miss Italia 2019 Carolina Stramare, il paroliere ha pubblicato su Instagram un divertentissimo video realizzato da un suo fan che ha ricostruito alcuni momenti della finale del concorso di bellezza con l’inserimento della zia Malgy in abito da sposa. Il più bello però arriva sul finale quando, Alessandro Greco il conduttore della finale di Miss Italia 80, proclama la vincitrice del concorso. Naturalmente a trionfare non è la zia Malgy, ma Carolina Stramare con l’ex conduttore del Grande Fratello Vip che si domanda “perchè, perchè?”. Ad accompagnare questo video, destinato a diventare virale sul web, anche una didascalia scritta dallo stesso cantautore “Pensavo di portarmi a casa il titolo di @missitalia e invece per colpa di @ginalollobrigidareal sono stata boicottata” scrive la Malgy parlando di “invidia..”.

Cristiano Malgioglio per “invidia” non ho vinto Miss Italia

Con la sua solita simpatia, irriverenza e simpatia, Cristiano Malgioglio parlando dell’esito del concorso di bellezza di Miss Italia 2019 parla di ‘invidia” per la sua mancata proclamazione a reginetta più bella d’Italia. “Non fa niente mi rifaro’ con @missuniverse ….ovvero mi presentero’ solo a @missuniversopatagonia . Straccero’ tutte” dice scherzando l’opinionista del Grande Fratello 16 che, parlando proprio dello stralunato concorso di Miss Universo Patagonia dice: “questo titolo sara’ mio sicuro e di nessuno” taggando molti dei suoi amici tra cui Piero Chiambretti, Barbara D’Urso, Carla Bruni, Paris Hilton e tanti altri. Immediata la reazione da parte del popolo di Instagram che è letteralmente impazzito alla visione del filmato; a cominciare da Lisa Fusco che ha commentato: “Meraviglioso questo video !!!!”, mentre un utente sottolinea “forse avrebbe meritato sicuramentemeglio lui che tutte ste oche”. E ancora: “Tu sei più bello di miss Italia” e “mi fai morire meraviglioso sei bello buono bravo gentile…. Che dirti unico”. Proprio così, Cristiano Malgioglio è davvero unico!

