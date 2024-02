Cristiano Malgioglio ringrazia Maria De Filippi ma commette una gaffe su Annalisa/ “Grazie a Dio esiste…”

Cristiano Malgioglio ringrazia Maria De Filippi a Tale e Quale Sanremo 2024: “Grazie a Dio esiste”

Sta andando in onda la seconda ed ultima puntata di Tale e Quale Sanremo 2024 e Cristiano Malgioglio ha approfittato dell’imitazione di Lidia Schillaci di Annalisa per fare i complimenti a Maria De Filippi, ideatrice e conduttrice di Amici, talent in cui la cantante di Savona si è fatta conoscere. “Volevo mandare un grande abbraccio ad una donna meravigliosa visto che siamo all’ultima puntata” Ha ammesso Malgioglio.

Maria De Filippi, il toccante gesto per Camilla: prima figlia di Maurizio Costanzo/ “I fiori vanno a lei..."

Cristiano Malgioglio su Maria De Filippi ha continuato: “Voglio mandare un bacio a Maria De Filippi, grazia a Dio che esiste Maria De Filippi dove nascono dei grandi talenti” E subito dopo quando Carlo Conti ha inscenato una gag con la busta di C’è posta per te, che sta andando in onda proprio contemporaneamente su Canale 5, Malgioglio ha continuato: “Cara Maria sono felice di questi grandi talenti che vengono fuori ad Amici. Ti amo.”

Luciana Littizzetto, la lettera per Maurizio Costanzo fa piangere Maria De Filippi/ "Sei stato la tv"

“Annalisa ha vinto Amici di Maria De Filippi”: gaffe di Cristiano Malgioglio

Durante il suo elogio e ringraziamento a Maria De Filippi a Tale e Quale Sanremo 2024, Cristiano Malgioglio ha commesso una gaffe su Annalisa: “Annalisa ha fatto Amici, ha vinto Amici.” In realtà la cantante ha partecipato alla decima edizione del talent di Canale 5, è arrivata alla finale ma non ha vinto. La cantante si è classificata seconda. Per ironia della sorte a vincere quell’edizione fu Virginio concorrente di questa puntata di Tale e Quale Sanremo 2024.

Insomma, gaffe e strane coincidenze a parte, Cristiano Malgioglio ogni sabato su Rai1, anche negli altri spin-off, non ha mai smesso di ringraziare e salutare Maria De Filippi. Del resto il cantante solo pochi giorni fa ospite da Fabio Fazio ha annunciato che presto sarà nuovamente tra i giudici di Amici 2024 anche se non è stato ancora annunciato da chi sarà affiancato.

Cristiano Malgioglio sarà giudice al Serale di Amici 23: l'annuncio ufficiale/ "Maria De Filippi mi vuole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA