Cristiano Malgioglio/ Tutti me miran, nuovo singolo a Domenica in. “Ho un tormento..”

Cristiano Malgioglio ospite di Mara Venier a Domenica In, oggi 27 giugno, dove presenta al grande pubblico Rai il suo nuovo singolo ‘Tutti me miran’. La canzone realizzata dall’ex concorrente gieffino è in realtà una cover di un noto brano della cantante messicana Gloria Trevi. In un periodo in cui il tema della discriminazione è molto sentito, il cantautore siciliano ci mette la faccia in un brano contro l’omofobia. “Non so cosa sia l’omofobia. Mai sofferto, mai provata sopra la mia pelle“, ha ammesso l’eccentrico paroliere in una intervista rilasciata ai microfoni di Adnkronos. “Quando vedo persone che vengono maltrattate mi si stringe il cuore e non riesco a capire”, ha ribadito addolorato Cristiano Malgioglio. Il cantante aggiunge amareggiato che molto spesso, i problemi, nascondo proprio all’interno delle famiglie, che non accettano gli orientamenti sessuali dei figli.

Cristiano Malgioglio a Domenica In: dal nuovo singolo al suo più grande tormento

Cristiano Malgioglio si racconta in compagnia di Maria Venier e del pubblico di Domenica In. Dopo il nuovo singolo “Tutti me miran”, il cui video è stato realizzato con l’ex concorrente del Grande Fratello, Michael Terlizzi, il cantante siciliano ripercorre il suo passato davanti a milioni di telespettatori e si appresta ad affrontare l’estate con un nuovo tormento. Proprio pochi giorni fa, Cristiano Malgioglio ha ammesso di soffrire molto la lontananza dalla sua famiglia in Sicilia: “Ho tanti nipoti e pronipoti, e il mio tormento è che non vado spesso in Sicilia, non li vedo quasi mai”, ha spiegato a Sorrisi.com. Dove ha parlato con commozione dei suoi genitori e della sua sorella scomparsa: “Quando loro emigrarono in Australia, andai a vivere con mia sorella Francesca a Genova. Non c’è più mia sorella: se l’è portata via l’artrite reumatoide”.

