Cristiano Malgioglio vs Elettra Lamborghini/ “La Corrida o Sanremo? Achille Lauro…”

Nonostante sia finito da tre giorni, il Festival di Sanremo continua a far parlare di se. Del resto l’edizione 2020 è stata da record, con ascolti che non si registravano da quasi 20 anni, e l’entusiasmo è ancora vivo in casa Rai. L’ultima kermesse sanremese è stata senza dubbio al di sopra delle righe, a cominciare dall’elenco dei cantanti in gara, fra cui alcuni volti non proprio tipici del festival della musica della città dei fiori. Fra questi vi era senza dubbio Elettra Lamborghini, la cui esibizione è stata commentata così da Cristiano Malgioglio, senza troppi peli sulla lingua: “Quando è comparsa sul palco Elettra Lamborghini – le sue parole all’agenzia Adnkronos – mi sono chiesto: ma siamo alla Corrida?”. Qualche sbavatura a parte, comunque, l’autore di numerosi successi musicali si è detto soddisfatto del Festival: “L’ho trovato nel complesso piacevole, anche se le canzoni in gara non erano particolarmente belle”.

CRISTIANO MALGIOGLIO APPLAUDE AMADES, ELODIE E ACHILLE LAURO

Fra le prestazioni migliori vi è stata quella del conduttore Amadeus, che ha saputo tenere il palco egregiamente, districandosi fra svariate polemiche: “Sono felicissimo del successo di Ama, professionista straordinario”. Applausi al vincitore Diodato (“una canzone intensa e struggente”), ma è Elodie ad aver colpito maggiormente Malgioglio: “Elodie è senz’altro l’interprete più internazionale, perfetta per l’Eurovsion, aveva anche un look divino creato da Donatella Versace, peccato per l’interpretazione, in cui ha imitato troppo Mahmood”. Come dimenticarsi poi di Achille Lauro, il più grande performer di Sanremo: “Mi è piaciuto moltissimo, geniale e divertente nei suoi travestimenti, ma non l’ha inventato lui fa quello che già facevo io e ho fatto prima di lui in tv tante volte, non ultimo al ‘Grande Fratello’, o da Barbara D’Urso”. Infine un commento su Albano e Romina, che hanno portato all’Ariston la loro ultima canzone ‘Raccogli l’attimo’, scritta proprio da Malgioglio: “Non voglio sembrare presuntuoso, ma se Albano e Romina fossero stati in gara, con la loro esibizione insieme ai cubani Gente de Zona, avrebbero ‘spaccato’ senz’altro”.

