LISA PANETTA ESCLUSA DA SANREMO 2020/ “Delusa da Amadeus! Aveva promesso che..”

Lisa Panetta è tra gli ospiti della nuova puntata di Pomeriggio 5 e fa il suo ingresso in studio tra grandi complimenti per Barbara D’Urso. “Hai la capacità di farmi battere il cuore in modo molto molto forte. Ti ho sempre stimato e ti ho sempre seguita perché hai combattuto per il diritto delle donne.” ammette Lisa. Poi si passa alla spinosa questione dell’esclusione dal Festival di Sanremo e le parole amare sono tutte per Amadeus. “Sono rimasta male non solo con Amadeus, ma ancor prima, un anno fa, sono stata portata sul palco del concerto di Capodanno. Poi mi hanno detto che sarei rimasta ferma per un po’. Così ho chiesto spiegazioni che non mi sono state date.” racconta la cantante, che continua “Purtroppo, dopo questa bellissima vittoria, ho presentato il brano a Sanremo ma non è stato scelto. – e spiega meglio perché è delusa così tanto – Amadeus, dopo la vittoria, aveva dichiarato che avrebbe avuto piacere di portare il vincitore di Ora e mai più sul palco dell’Ariston. Io ho presentato il brano ma mi ha risposto con un messaggio, dicendomi che il brano non sarebbe andato a Sanremo”, conclude. (Aggiornamento di Anna Montesano)

LISA PANETTA OSPITE A POMERIGGIO 5

Lisa Panetta è la grande delusa del Festival di Sanremo 2020. Sulla settantesima edizione della kermesse musicale condotta con grande successo da Amadeus e vinta da Diodato con la canzone “Fai rumore” è, ormai, calato il sipario, ma Lisa Panetta non nasconde la propria delusione per non aver avuto la possibilità di essere presente tra i big del Teatro Ariston. Amadeus, a Vanity Fair, aveva confessato il desiderio di portare a Sanremo il vincitore di Ora o mai più. Un sogno che Lisa sperava che si potesse realizzare essendo una delle vincitrici del programma di Raiuno. Esclusa, però, dal Festival, Lisa si era lasciata andare ad uno sfogo sui social: “Tutti mi chiedono se sia vero che Ora o mai più dalla prossima edizione si chiamerà Ora e mai più… Francamente non saprei rispondere, ma potrebbe essere il nome più appropriato!!!”. Uno sfogo amaro quello di Lisa che, ai microfoni di Pomeriggio 5, è pronta a raccontare la sua verità.

LISA A POMERIGGIO 5, SFOGO SU AMADEUS

Lisa Panetta è riuscita comunque ad andare a Sanremo. La cantante, anche se non è riuscita a salire sul palco del Teatro Ariston, è approdata a Sanremo grazie a Pomeriggio 5. Con Gerardina Trovato e Tony Dallara, Lisa è arrivata nella città dei fiori anche se non è riuscita a cantare a Sanremo 2020. Ai microfoni di Barbara D’Urso, Lisa è pronta a raccontare la sua verità e, soprattutto, a svelare cos’è successo davvero a Sanremo. “Aria di casa! Questo accadeva ieri sera a “Live Non è la d’Urso”… Ci vediamo oggi a “Pomeriggio 5” non mancate!“, ha scritto la Panetta su Instagram pubblicando un video trasmesso durante l’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Cosa rivelerà, dunque, la Panetta a Pomeriggio 5? Lo scopriremo tra pochissimo.





