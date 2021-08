Cristiano Ronaldo al Manchester United, ufficiale/ L’annuncio e le cifre dell’affare

CALCIOMERCATO NEWS, UFFICIALE CRISTIANO RONALDO AL MANCHESTER UNITED

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United è finalmente ufficiale dopo i comunicati pubblicati dalla Juventus e dai Red Devils attraverso i propri siti web in questa fase finale del calciomercato estivo. Sul portale del club bianconero si può infatti leggere: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Manchester United FC Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dos Santos Aveiro Cristiano Ronaldo a fronte di un corrispettivo di € 15,0 milioni, pagabile in cinque esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 8,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2020/2021 pari a € 14,0 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.” I britannici hanno confermato a loro volta il trasferimento dopo il completamento delle visite mediche di rito: “Manchester United è lieto di confermare la firma di Cristiano Ronaldo su un contratto biennale con opzione per estenderlo per un ulteriore anno, soggetto ad autorizzazione internazionale.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Kulusevski ed i giovani bianconeri in uscita, tutti i nomi

CALCIOMERCATO NEWS, UFFICIALE CRISTIANO RONALDO AL MANCHESTER UNITED

L’emozione è quasi tangibile in Inghilterra nel rivedere Cristiano Ronaldo al Manchester United, il club in cui è maturato ed esploso a livello internazionale. Come si legge sul sito dei britannici, lo stesso fuoriclasse portoghese ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni spiegando: “Manchester United è sempre stato un club che ha un posto speciale nel mio cuore, e sono commosso da tutti i messaggi che ho ricevuto dall’annuncio di venerdì. Non posso aspettare di giocare di nuovo in un Old Trafford pieno e rivedere tutti i tifosi. Non vedo l’ora di aggregarmi alla squadra dopo le partite internazionali, e spero che ci attenda una stagione di successo.” Intanto la Juventus lavora per rimpiazzarlo al meglio essendosi aggiudicata Moise Kean dall’Everton nelle scorse ore.

LEGGI ANCHE:

Icardi alla Juventus?/ Calciomercato news: il PSG apre al prestito, ma con obbligoIhattaren alla Juventus: è in chiusura/ Calciomercato news: chi è, cifre, dettagli

© RIPRODUZIONE RISERVATA