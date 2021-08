CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Kulusevski ed i giovani bianconeri in uscita, tutti i nomi

CALCIOMERCATO JUVENTUS, KULUSEVSKI PUO’ PARTIRE

Non solo movimenti in entrata al fine di rinforzare attacco e centrocampo per la Juventus in questa fase finale del calciomercato. I bianconeri stanno cercando di completare l’organico a disposizione di mister Massimiliano Allegri anche lasciando partire quei calciatori che non sembrano aver convinto del tutto l’allenatore appunto e pure la società, così da non trattenerli inutilmente a Torino. Chi sembra poter salutare prematuramente la Vecchia Signora è Dejan Kulusevski, svedese di origine macedone arrivato dall’Atalanta per 44 milioni di euro al termine della passata stagione. Reduce lo scorso anno da sette reti in 47 apparizioni complessive, secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, l’Atalanta starebbe pensando di riprenderlo dai bianconeri avendo bisogno di un rinforzo offensiva ma il tecnico dei bergamaschi Gasperini non sarebbe affatto convinto da questo tipo di soluzione, preferendo forse contare su altri elementi.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, I GIOVANI IN USCITA

La Juventus è da sempre una delle società più attente ai giovani di talento del panorama internazionale ed in questa finestra di calciomercato estivo ha confermato questa caratteristicha accaparrandosi Kaio Jorge dal Santos. Una strategia cara ai bianconeri è anche però quella di aggiudicarsi i calciatori in anticipo rispetto alla concorrenza per poi decidere di mandarli a giocare in prestito altrove, così da poter maturare senza subire le stesse importanti pressioni che potrebbero esserci alla Vecchia Signora. Nello specifico, come elencato da La Gazzetta dello Sport, nella lista dei giovani in partenza c’è Luca Pellegrini, cercato dalla Sampdoria ma che potrebbe decidere di provare un’avventura in Premier League con il West Ham. La Cremonese sta per riottenere Nicolò Fagioli mentre Filippo Ranocchia è andato al Venezia. In Serie A rimane pure Filippo Delli Carri, che giocherà nella Salernitana, così come Radu Dragusin, promesso al Cagliari.

