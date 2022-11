Cristiano Ronaldo choc/ “Parlo tutti i giorni con le ceneri di mio figlio”

Cristiano Ronaldo parla della morte del figlio Angel: le sue parole

Il 16 aprile moriva il piccolo Angel subito dopo il parto, figlio di Cristiano Ronaldo, e gemello della piccola Bella Esmeralda. Il calciatore ha sofferto davvero molto per la sua scomparsa e non sembra ancora aver superato il lutto. In occasione di un’intervista nel talk show di Piers Morgan, Piers Morgan Uncensored, il campione ha parlato delle ceneri del figlio.

Cristiano Ronaldo, come riporta Today, dichiara: “Le sue ceneri sono con me, come quelle del mio papà, le tengo qui in casa. Sono qualcosa che voglio tenere con me per il resto della mia vita e non le getterò in mare o nell’oceano come fanno in tanti. Continueranno a stare con me. Ho fatto costruire una piccola chiesa al piano di sotto, una cappella, ed è lì che conservo le ceneri di mio padre e mio figlio“. Poi il calciatore svela: “Sì, ci parlo sempre sia con mio figlio che con mio padre e loro mi mandano messaggi, sono dalla mia parte, mi aiutano a essere un uomo migliore, a essere una persona migliore, un padre migliore. Sono molto orgoglioso dei messaggi che mi mandano, soprattutto mio figlio”. La commozione per le parole di Ronaldo è stata tanta, le parole del calciatore hanno fatto breccia nel cuore degli ascoltatori.

Cristiano Ronaldo sta passando un periodo molto difficile sia a livello calcistico che personale. Secondo la stampa estera, il calciatore si sarebbe rivolto ad uno psicologo perchè depresso. Lo psicologo del calciatore Peterson, intervenuto ai microfoni di Piers Morgan, ha dichiarato: “Aveva avuto dei problemi nella sua vita qualche mese fa e un suo amico gli ha mandato alcuni dei miei video e ha detto che li aveva visti. Poi ha letto uno dei miei libri e l’ha trovato utile, voleva parlare. Sono andato a casa sua e abbiamo parlato per circa due ore”.

E ancora: “Mi ha mostrato tutta la sua attrezzatura per rimanere in ottime condizioni di forma, abbiamo parlato delle sue aziende. Per lo più abbiamo parlato di ciò che voleva in futuro e di alcuni ostacoli che sta affrontando“.











