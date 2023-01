Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi?/ Lei: “È l’amore della mia vita”

I rumors in merito ad una crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono fatti incessanti nelle scorse settimane, nonostante al centro della vita del campione portoghese ci sia stato il trasferimento all’Al Nassr. Secondo l’emittente Telecinco sarebbe stato proprio l’accordo stellare, che lo porterà a guadagnare quasi un miliardo di euro nei prossimi anni, a oscurare parzialmente i problemi amorosi tra il calciatore e la moglie.

CRISTIANO RONALDO ALL'AL NASSR/ Calciomercato: il portoghese in Arabia Saudita

La coppia infatti è dovuta volare a bordo di un lussuoso jet privato in Arabia Saudita insieme ai figli, lasciando da parte eventuali dissapori nel corso della cerimonia di accoglienza. La fonte spagnola aveva parlato di come in questa occasione i due fossero stati costretti a mascherare sul campo la loro crisi a suon di sorrisi di fronte ai fotografi. La realtà, tuttavia, potrebbe essere ben diversa. Ad annunciarlo è stata attraverso i suoi profili sui social network Georgina Rodriguez stessa, che ha voluto mettere a tacere le fastidiose voci di cronaca rosa.

Caso Juventus, Cristiano Ronaldo chiede accesso atti: pm dà ok/ "Per provare credito"

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? Il post

“A 22 anni ho incontrato l’amore della mia vita”, così ha scritto Georgina Rodriguez pubblicando due foto con Cristiano Ronaldo, una di diversi anni fa ed una recente: l’ombra della crisi, dunque, è stata spazzata via. Altri segnali del fatto che la loro relazione gode di buona salute, tuttavia, erano arrivati anche nei giorni scorsi. A Natale, infatti, la modella aveva mostrato il clamoroso regalo fatto al marito, ovvero una Rolls Royce, più precisamente una Dawn decappottabile dal valore di 345 mila euro, di cui il campione portoghese è appassionato.

Juventus, inchiesta contratti: c'è Cristiano Ronaldo/ Finto taglio stipendio di 20mln

Coloro che continuano a credere che il loro matrimonio sia soltanto d’interesse, probabilmente, non si faranno convincere da questi gesti plateali, ma ciò che è certo è che i due non hanno intenzione di annunciare alcuna rottura. La loro famiglia, per il momento, appare solida, nonché pronta ad una nuova vita in Arabia Saudita.











© RIPRODUZIONE RISERVATA