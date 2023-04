Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi?/ “Tradimento del calciatore e…”

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez in crisi? L’indiscrezione

I rumor sulla presunta crisi tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez continuano a tenere banco. Secondo i giornali scandalistici spagnoli, la coppia starebbe attraversando una “profonda crisi” per alcuni motivi in particolare. In primis a turbare gli equilibri della coppia, un tradimento del calciatore.

In effetti, un’influencer venezuelana ha sostenuto di aver trascorso una notte di passione con il campione portoghese lo scorso 25 marzo. Il portavoce di Cristiano Ronaldo, come riporta Vanity Fair, ha smentito queste dichiarazioni definendole “completamente false e diffamatorie”. Nonostante non ci sia un riscontro sulla vicenda, sembra che i rumor sulla presunta scappatella del calciatore non si siano mai del tutto spenti. Che questo sia un punto di rottura con la sua compagna Georgina? Al di là di questo, ci sarebbe anche un’altra motivazione ad aver inficiato il rapporto di coppia.

Cristiano Ronaldo scocciato del carattere di Georgina? Cosa è successo

Secondo la stampa spagnola, Cristiano Ronaldo e Georgina starebbero vivendo una crisi anche a causa del carattere “più arrogante ed egocentrico” della modella. Come riporta Vanity Fair, questo lato personale della Rodriguez è stato messo in luce nella seconda stagione della docu-serie Netflix Soy Georgina.

Sembra che il calciatore non gradisca alcuni atteggiamenti che la sua compagna ha assunto con le sue amiche. Si parla di quel momento in cui Georgia ha fatto indossare un paio di stivali nuovi alla sua amica “perché ho bisogno che tu li allunghi un po” e altri episodi simili. Inoltre, sembra che la modella non abbia un buon rapporto con la mamma di Ronaldo, Maria Dolores dos Santos Aveiro. In effetti, la donna non compare mai all’interno della docu-serie targata Netflix. Sarà davvero così? Non rimane che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.

