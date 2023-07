Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi?/ La vacanza in Sardegna mette fine ai rumor

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, altro che crisi: sorrisi e relax in Costa Smeralda

E’ piuttosto comune la convinzione che le vicende di cronaca rosa e di gossip siano un’esclusiva dei volti del mondo dello spettacolo, con particolare riferimento all’ambito televisivo. Con la diffusione sempre più capillare dei social in realtà il fenomeno dei “rumors” interessa con particolare frequenza anche uomini di sport, come dimostrato dalla figura di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse è legato da diversi anni alla modella argentina Georgina Rodriguez con la quale ha avuto ben 2 figli (5 in totale per il calciatore).

SFOOTING/ Non solo Ronaldo: l'Arabia Saudita si sta "ingolfando" di campioni

Nonostante Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si siano mostrati spesso e volentieri con grande affiatamento, quasi immuni a possibili rumor di gossip, da alcune settimane si vocifera di una possibile crisi di coppia. Come riporta Vanity Fair, addirittura per alcune fonti la loro relazione era considerata ad un passo dal naufragio definitivo. Entrambi non sono mai entrati nel merito della questione, ignorando sicuramente per giusta causa tutte le chiacchiere che sono circolate negli ultimi tempi.

Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi?/ "Un contratto prematrimoniale li tiene legati a vita": i dettagli

Georgina Rodriguez, la romantica dedica per Cristiano Ronaldo: “L’amore della mia vita”

Finalmente però, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno a loro modo smentito il circolo vizioso di voci che davano il loro amore vicino alla fine. Come racconta Vanity Fair, entrambi hanno postato sui social una lunga serie di scatti che li ritraggono più affiatati che mai nel pieno della loro vacanza italiana. Il calciatore e la modella argentina si trovano infatti in Sardegna – precisamente in Costa Smeralda – con tutta la famiglia e con alcuni amici.

I sorrisi smaglianti, la tenerezza delle istantanee e la complicità evidente sembrano dunque mettere una pietra tombale sui rumor riferiti ad una possibile crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Eloquente la didascalia della modella argentina aggiunta ad un selfie scattato con il calciatore: “L’amore della mia vita”. Inequivocabile dunque il messaggio; altro che crisi, la relazione procede a gonfie vele ed entrambi sembrano aver assimilato al meglio il tragico dolore della perdita di Angel, il gemellino che non è sopravvissuto al parto lo scorso aprile.

Georgina Rodriguez in crisi con Ronaldo?/ La smetnita:"L'invidioso inventa la voce"

© RIPRODUZIONE RISERVATA