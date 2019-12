Cristiano Ronaldo, gol in aria: salta a 2,56 metri/ Video, come Nba: “CR7 Air Jordan”

Il video del gol di Cristiano Ronaldo durante Sampdoria-Juventus ha fatto il giro del mondo. Il fuoriclasse portoghese ha segnato di testa e fin qui niente di eccezionale. Ma sono due i dati che rendono questo gesto tecnico straordinario: il salto di circa 71 centimetri, un’altezza che si avvicina a quella dei grandi giocatori di Nba. Infatti il pallone è stato colpito ad un’altezza di 2,56 metri. E poi c’è la sospensione: 0,92 centesimi di secondo. «Non sapevo di questi dati. Ovviamente sono molto contento per il risultato. La squadra ha mostrato una buona attitudine, sono contento di averla aiutata a vincere», si è limitato a dire CR7 al termine della partita. Forse perché non è la prima volta che fa gol di questo tipo. Nel 2013, ad esempio, quando vestiva la maglia del Real Madrid contro il Manchester United colpì la palla a 2,93 metri con una sospensione di 73 centesimi di secondo. E poi c’è il gol in Copa del Rey contro l’Osasuna dove ha saltato a 2,44 metri. Erano 2,47 invece i metri raggiunti nel maggio scorso durante il derby Juventus-Torino.

CRISTIANO RONALDO DA NBA: STACCO E GOL “IN ARIA”

Salti da record quelli di Cristiano Ronaldo, se ci atteniamo al calcio. In un confronto col basket americano, infatti, l’attaccante della Juventus ha saltato 28 pollici, mentre 40 sono solitamente quelli di riferimento nella Nba e per giocatori come LeBron James dei Lakers e Zach LaVine per i Bulls. Ma come hanno reagito i compagni di CR7 alla prodezza? Gianluigi Buffon ha scritto sui social: «Sempre più in alto. Stacco, vittoria e partita con un significato tutto particolare». Fa riferimento a Cristiano Ronaldo anche Miralem Pjanic: «Per stare in cima a volte serve salire in cielo. Adesso prepariamoci per la Supercoppa». Proprio al basket il riferimento invece di Cristiano Ronaldo, che ovviamente non poteva non parlare del suo gol di testa anche sui social. E allora ha pubblicato una foto-sequenza del volo ad alta quota insieme al messaggio «CR7 Air Jordan» per fare il parallelo con la leggenda della NBA Michael Jordan.





