Cristiano Ronaldo “hai vinto 5000 euro”: ma è truffa/ Sua immagine per falso concorso

Non si placano i tentativi di truffa online messi in atto facendo leva sulla credibilità dei malcapitati utenti. L’ultimo prontamente smascherato e segnalato dalla polizia postale vede protagonista il calciatore Cristiano Ronaldo, la cui immagine è stata usata nel tentativo di truffare utenti sul web con un finto concorso. Usando in maniera illecita l’immagine del calciatore portoghese, attaccante della Juventus, dei cyber criminali avrebbero realizzato una falsa pagina web a lui attribuita nella quale veniva pubblicizzata una presunta vincita da 5000 euro. Ovviamente per poter entrare in possesso del cospicuo denaro era necessario registrarsi inserendo i propri dati, compresa la carta di credito. A quel punto la truffa andava in porto a scapito del malcapitato utente che, in tempi di crisi come quelli che stiamo vivendo avrebbe accolto di buon grado l’interessante vincita.

CRISTIANO RONALDO: SUA IMMAGINE USATA PER TRUFFA ONLINE

Al fine di rendere ancora più credibile la falsa vincita di 5000 euro, oggetto della truffa con protagonista l’immagine di Cristiano Ronaldo erano stati creati anche dei finti commenti di pseudo utenti che testimoniavano l’avvenuta ricezione della vincita. La polizia postale, attraverso il sito ufficiale ha messo in guardia gli utenti informando su come si sarebbero dovuti comportare in casi simili. Il consiglio è quello di non compilare mai moduli online con i propri dati personali, di diffidare di messaggi che non possono essere verificati e non condividerli ai propri amici. Fare sempre uso del buonsenso per non commettere errori a causa della fretta. “Ricordare sempre che nessuno regala niente”, aggiunge la polizia postale, che invita al rivolgersi al sito ufficiale per tutte le informazioni o richieste di aiuto in caso di possibili truffe.



