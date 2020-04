Cristiano Ronaldo non torna alla Juventus/ Cr7 resta in patria, bianconeri bloccati

Pubblicità

In questi giorni si discute calorosamente della possibilità di riprendere allenamenti e campionato della Serie A dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ma proprio in vista di un possibile ritorno in campo, ecco che non sono pochi i problemi che permangono in casa della Juventus. Come ci riporta oggi anche il Corriere dello sport, pare che la Vecchia signora abbia qualche difficoltà a richiamare a Vinovo tutti i suoi tesserati: oltre al “nodo Higuain” pure si prospetta un “caso Cristiano Ronaldo”. Ovviamente ufficialmente la dirigenza bianconera non ha ancora diffuso alcuna nota sul rientro dei propri giocatori, ma è evidente che dei tanti stranieri che hanno lasciato l’Italia solo Pjanic ha di fatto fatto le valigie e che vi siano alcuni che non hanno intenzione di tornare presto a Vinovo. Uno è certo Gonzalo Higuain: il Pipita però come abbiamo visto nei giorni scorsi non pare intenzionato a tornare a Torino per motivi familiari ma pure per ragioni legate al mercato e al suo futuro in bianconero. L’altro, secondo le ultime voci potrebbe essere Cristiano Ronaldo, che abbandonato l’Italia allo scoppio della pandemia, non vuole farsi ritorno senza avere sicurezze sulla ripresa della stagione di serie A ma pure che il paese abbia effettivamente superato l’emergenza.

CRISTIANO RONALDO NON VUOLE TORNARE ALLA JUVENTUS: TROPPA INCERTEZZA

Di fatto, senza certezze sulla ripresa di allenamenti e campionato, Cr7 non ha intenzione di fare ritorno in Italia: sicurezze che pure la Juventus non può assolutamente dare. Formalmente poi la dirigenza bianconera si è detta favorevole alla ripresa della stagiona, ma di fatto non c’è stata una presa di posizione chiara e netta: sono infatti tanti i timori che non si possano assicurare le giuste condizioni per un ritorno in campo “a rischio zero”. E di certo non aiuta, in questo contesto così fumoso il fatto che molto probabilmente un compagno di squadra come Paulo Dybala risulti ancora positivo al coronavirus. E’ di ieri infatti la notizia che pure essendo in isolamento dallo scorso 21 marzo, la Joya sia risultata ancora affetta da Covid-19. Ecco perché dunque per Cr7 al momento non vi sarebbero le condizioni per lasciare la famiglia in Portogallo e fare ritorno in Italia



