Cristiano Ronaldo, rimborso di 275mila sterline dopo le accuse di stupro/ L’avvocato…

L’avvocato Leslie Mark Stowall dovrà rimborsare di 275mila sterline Cristiano Ronaldo. A deciderlo è stato un giudice che ha spiegato come si tratti del rimborso delle spese legali sostenute dal portoghese per difendersi dalle accuse di stupro da parte di Kathryn Mayorga. L’episodio della presunta violenza risale al 2009 ma la denuncia è arrivata solamente nel 2018. Ronaldo ha sempre negato ogni forma di accusa: nel 2010 c’è però stato un accordo tra le parti.

Nel 2018 la donna ha cominciato una causa civile nei confronti del portoghese dopo che sono state rese note delle comunicazioni tra gli avvocati di Ronaldo da parte di Footbal Leaks. La causa è durata alcuni anni, fino al 2022, quando è stata respinta da parte del giudice. Pare infatti che l’avvocato di Mayorga avesse utilizzato del materiale rubato da Footbal Leaks. La mozione del legale è stata respinta e Stowall è stato condannato a versare la cifra di 275mila sterline. Dopo la riesamina del caso, la polizia di Las Vegas ha sottolineato che le affermazioni di Mayorga “non potevano essere provate”.

La decisione del giudice

Nel giugno del 2022, il giudice distrettuale degli Stati Uniti in un’ordinanza di 42 pagine ha spiegato che la causa di Kathryn Mayorga era stata intentata sulla base di alcuni documenti raccolti in maniera irregolare tramite Football Leaks e che riguardavano le comunicazioni tra Cristiano Ronaldo e lo staff legale. Il portoghese inoltre sarebbe stato stato danneggiato dalla condotta dell’avvocato Leslie Mark Stovall, avvocato della donna.

«Trovo che l’uso continuato di questi documenti sia in malafede, perché i documenti sottratti indebitamente e il loro contenuto riservato sono stati intessuti nel contenuto delle affermazioni della Mayorga», si legge nella sentenza. Il giudice federale Jennifer Dorsey ha così archiviato il caso, ribadisce la decisione dell’ottobre 2021 di un altro giudice, Daniel Albregts. «L’archiviazione del caso Mayorga a causa del comportamento scorretto del suo avvocato è grave. Ma purtroppo è l’unica sanzione appropriata per garantire l’integrità del processo giudiziario. La corte non sarebbe in grado di dire quanto del caso si basi solo sui suoi ricordi o quanto sia stato influenzato dai documenti di Football Leaks» si legge ancora nella sentenza del giugno scorso. L’avvocato dovrà risarcire Ronaldo di 275mila sterline.

