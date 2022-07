Cristiano Ronaldo/ Saltano le nozze con Georgina? Un indizio insinua il dubbio…

Cristiano Ronaldo: maretta con Georgina? Le foto sembrano confermarlo

Cristiano Ronaldo si è concesso una vacanza al largo delle Baleari con la sua Georgina e degli amici del calciatore con le loro compagne. La vacanza all’insegna del relax su un lussuoso yacht, però, si è rivelata piuttosto turbolenta per la nota coppia. I paparazzi del settimanale Nuovo, riprendono i due in atteggiamenti distanti e poco complici.

Come riporta il settimanale: “L’aria è tesa tra la modella iberica e il calciatore che preferisce passare il tempo con i giovanotti palestrati e trascura la dolce metà. ” Una foto ritrae la modella mentre ha il volto imbronciato e il calciatore si gira dall’altra parte senza parlarle. Sembra che il bomber preferisca passare il tempo con i suoi amici e la sua compagna soffre molto di questo; in un altro scatto, si nota come le amiche cerchino di consolarla senza successo.

Cristiano Ronaldo: il matrimonio con Georgina potrebbe saltare?

Dalle foto di Nuovo, sembra proprio esserci una crisi di coppia in corso che potrebbe far vacillare il matrimonio. La data non è stata rivelata dalla coppia ma le nozze dovrebbero essere vicine, sempre se si faranno. La location, invece, è stata rivelata e si tratta di Madeira isola dove il calciatore è originario.

Come riporta il settimanale, il bomber aveva dichiarato: “Sono certo al mille per mille che la sposerò. Le dico sempre che, quando tutto sarà in ordine nelle nostre vite, succederà. Potrebbe essere tra sei mesi, un anno o un mese”. In ogni caso, la coppia ha dovuto affrontare la perdita del suo bambino, il gemello maschio di Bella Esmeralda, nata il 18 aprile. La tragedia potrebbe aver scosso gli animi del calciatore e della modella che attualmente sembrano vivere un momento di difficoltà. Le nozze tanto desiderate potrebbero saltare definitivamente o ritardare di molto.

