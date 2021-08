Cristiano Ronaldo via dalla Juventus?/ Calciomercato news, Mendes sbarca a Torino

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus già entro martedì prossimo 31 agosto, ultimo giorno del calciomercato estivo. L’asso portoghese sembrerebbe intenzionato a svestire la casacca bianconera, forse convinto che la squadra attuale non sia più alla sua altezza, o magari allettato dalla possibilità di siglare una nuova ricca proposta, probabilmente l’ultima della sua luminosa carriera, spinto anche dal passaggio di Lionel Messi dal Barcellona al Paris Saint Germain. Qualcosa si sta muovendo concretamente e a riguardo va sottolineata la presenza di Jorge Mendes, storico quanto potentissimo procuratore di Cristiano Ronaldo, in quel di Torino.

L’agente è giunto nel capoluogo piemontese nella giornata di ieri per incontrare il suo assistito, e capire cosa voglia fare. Diverse le possibili mete, a cominciare dal Manchester City, che dopo aver visto il rifiuto di Harry Kane vuole puntare su un altro rinforzo di altissima qualità per il reparto più avanzato. Secondo quanto spiegato dal giornalista Fabrizio Romano via Twitter, la Vecchia Signora vorrebbe ottenere almeno 25/30 milioni di euro dalla partenza del giocatore, ma i Citizens puntano ad un acquisto a costo zero, di conseguenza non sarà facile raggiungere un’intesa.

CRISTIANO RONALDO VIA DALLA JUVENTUS? ATTENZIONE ALLA PISTA PSG

Attenzione anche alla pista Paris Saint Germain, per ora non ancora esplosa, ma qualcosa potrebbe muoversi sul fronte Mbappe, tentato da vicino dal Real Madrid (ieri a riguardo il dg Leonardo ha detto che il centravanti può andarsene ma alla giusta offerta), e nel caso in cui l’ex Monaco dovesse fare le valigie, sotto la Tour Eiffel potrebbe comporsi la coppia Messi-CR7, suggestione a dir poco irresistibile.

A questo punto si attende l’evolversi delle prossime ore, e già la giornata odierna potrebbe essere decisiva in tal senso. Attesi importanti aggiornamenti: la partita contro l’Empoli sarà l’ultima alla Juventus per Cristiano Ronaldo? Secondo molti addetti ai lavori la risposta potrebbe essere affermativa, e a quel punto la Vecchia Signora si ritroverebbe senza il suo asso e senza la possibilità, forse, di sostituirlo visti i tempi molto stretti.

