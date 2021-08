Cristiano Ronaldo al Psg?/ Foto postata dal fratello di Al Khelaifi: “Chissà…”

CRISTIANO RONALDO AL PSG? IL POST CRIPTICO

Un semplice desiderio o la premessa di un imminente annuncio? Cristiano Ronaldo al Psg potrebbe diventare clamorosamente realtà, già nei prossimi giorni: ne avevamo parlato, è tra le infinite possibilità di calciomercato, può concretizzarsi prima che la sessione estiva veda la sua fine. Il post che sta impazzando sul web non è di un tifoso che sogna l’accoppiata CR7-Messi, ma di Khalifah Bin Hamad Al-Thani: si tratta di un membro della famiglia reale del Qatar, che è proprietaria del Psg. Conosciamo bene il presidente Nasser Al-Khelaifi, un po’ meno il fratello Al-Thani ma il concetto non cambia: la foto a questo punto diventa un indizio nelle fitte trame del calciomercato, si unisce ad altri accadimenti che nelle ultime ore sembrano aver allontanato Cristiano Ronaldo dalla Juventus.

Certo, va considerato che Al-Thani ha anche scritto (in tre lingue, tanto per essere chiaro) “chissà?”, spingendo maggiormente dalla parte del desiderio che della certezza; tuttavia nell’epoca dei social network, dei like indicativi, dei follower “sospetti” e delle fotografie postate o cancellate basta anche questo a scatenare migliaia, milioni di reazioni, perché un Psg capace di acquistare anche Ronaldo diventerebbe a tutti gli effetti un qualcosa di mai visto prima nel mondo del calcio, nemmeno a livello dei Galacticos del Real Madrid e delle spese folli di inizi Duemila.

L’ALTRO INDIZIO SU CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo al Psg diventerebbe l’ennesima operazione pazzesca dei transalpini in un’estate che comunque vada entrerà nella storia del calciomercato: il Real Madrid comprava un fenomeno all’anno, il Paris in poche settimane ha firmato Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma e Leo Messi. Quasi una squadra di PlayStation, cui vanno aggiunti i vari Marco Verratti, Marquinhos, Angel Di Maria, Neymar, Kylian Mbappé: almeno il giovane attaccante francese starebbe minacciando propositi di addio, ma non è detto che lo faccia a breve e quindi anche lui – già in gol in Ligue 1 – va inserito nell’equazione. E Ronaldo? Ronaldo, domenica ha iniziato Udinese Juventus dalla panchina.

Le ricostruzioni dicono che sia stato lui a chiedere di non giocare dall’inizio. Ovviamente, ci si è letto subito il desiderio di rimanere fuori per provare a essere ceduto entro il 31 agosto: poi Massimiliano Allegri lo ha fatto entrare, lui ha segnato un gol decisivo (annullato per fuorigioco) e si è tolto la maglia per festeggiare: magari vuole davvero partire, ma la professionalità rimane. Sia Allegri che Pavel Nedved hanno poi spento il fuoco delle polemiche: l’allenatore sottolineando la disponibilità del portoghese, il vicepresidente ricordando che anche due campioni d’Europa come Chiellini e Chiesa sono finiti in panchina, e che Cristiano Ronaldo “resta assolutamente”. Questa però è pur sempre l’estate del Psg…



