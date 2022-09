Cristina, Benedetta, Roberto Parodi/ “Tra noi scherzi terribili, il più fumantino…”

Cristina, Benedetta e Roberto Parodi: “Ecco chi di noi è il più fumantino”

Lunghissima intervista alla famiglia Parodi sul Corriere della Sera. Cristina, Benedetta e Roberto Parodi si raccontano a cuore aperto al noto quotidiano e ripercorrono le tappe principali delle rispettive carriere, ma soprattutto riepilogano i momenti più significativi della loro adolescenza. A proposito di adolescenza, Benedetta ricorda “che io e Roberto siamo sempre stati più fumantini, mentre Cristina quella dal carattere più conciliante”.

Bake off Italia 2022, 1a puntata/ Diretta, nessun eliminato: Grembiule Blu a Chiara

I tre fratelli hanno condiviso coi lettori alcuni ricordi che li leggono profondamente fin da bambini. “A Ospedaletti feci cadere il vassoio con l’anguria. Non l’avevo mai mangiata. Ci rimasi malissimo”, ricorda divertita Benedetta. Sua sorella Cristina, invece, ripensa alle gite fuori porta in famiglia, mentre il fratello Roberto cita l’episodio in cui “mi arrampicavo sugli alberi e mi trascinavo dietro Benedetta”.

Benedetta Parodi/ "Dieci anni di Bake Off Italia sono un anniversario importante"

La famiglia Parodi si racconta: quando Cristina, Benedetta e Roberto hanno preso strade diverse

Tra aneddoti e scherzi terribili, i tre fratelli di casa Parodi evidenziano come tutti abbiano preso strade diverse per quanto riguarda la carriera. “Io ormai sono imprenditrice”, spiega Cristina. “Sono cofondatrice con Daniela Palazzi del marchio Crida: creiamo solo abiti. Poi, certo, vado ancora in tv come ospite”.

Benedetta, invece, è impegnatissima con Bake Off Italia 2022, un programma che le sta regalando tante soddisfazioni. Soddisfazioni, come quelle del fratello Roberto, che si cimenta nella pubblicazione di video ironici in cui racconta esperienze personali e non. “Ma mi considero giornalista, moderatore e conferenziere”, ha precisato Roberto, divertito nel rivangare i tanti ricordi commoventi che hanno segnato la sua vita.

Fabio Caressa, marito Benedetta Parodi e figli/ "23 anni insieme… Quanto amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA