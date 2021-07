Cristina Buccino e Daniele Scardina si sono lasciati/ Lei gli ha detto addio dopo…

Tutto finito tra Cristina Buccino e Daniele Scardina. Quella che sembrava destinata a diventare la coppia dell’estate 2021 si è già detto addio. Ad annunciare la fine della frequentazione tra la showgirl e il pugile è il settimanale Chi che li aveva pizzicati insieme in quel di Milano. Nelle foto pubblicate dal magazine diretto da Alfonso Signorini, tra i due, sembrava esserci feeling e affiatamente. Tra abbracci, sorrisi e sguardi complici, avevano trascorso una piacevole serata nel capoluogo lombardo. Tuttavia, qualcosa tra i due non ha funzionato come racconta lo stesso Chi svelando che a decidere di mettere immediatamente un punto alla frequentazione appena iniziata sarebbe stata l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Entrambi, dunque, sono tornati single, ma cos’è realmente accaduto?

Daniele Scardina e Cristina Buccino fidanzati?/ Baci appassionati e incontro a Milano

Cristina Buccino: perchè ha detto addio a Daniele Scardina

Stando a quelle che si legge tra le chicce di gossip del settimanale Chi, la frequentazione tra Cristina Buccino e Daniele Scardina sarebbe finita per decisione di lei. “E’ durata meno del tempo di un match la love story tra Cristina Buccino e Daniele Scardina. Cristina, quando ha capito che lui era in cerca di avventure e non di amore, l’ha messo ko dicendogli addio“, si legge sul magazine. Una frequentazione, dunque, che non si è trasformata in una storia d’amore. Entrambi single, continuano a godersi l’estate in compagnia degli amici. Daniele Scardina, dunque, dopo la fine della storia con Diletta Leotta, pare non trovare pace in amore. Riuscirà a trovare il vero amore? Cristina Buccino troverà il principe azzurro? Ai posteri l’ardua sentenza.

LEGGI ANCHE:

DANIELE SCARDINA/ "Ho dato il mio primo pugno a 8 anni, ho sofferto per mio nonno"Diletta Leotta, ex Daniele Scardina/ "Fra noi c’è stato un amore profondo ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA