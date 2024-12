Daniele Scardina a Verissimo: “Ho ricevuto un pugno, non ricordo niente”

Tra gli ospiti presenti nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo abbiamo trovato anche Daniele Scardina, il pugile che lo scorso anno ha rischiato la vita a causa di un’emorragia cerebrale si è raccontato nel programma di Canale Cinque: “Me ne stavo quasi andando” ha confessato l’ex fidanzato di Diletta Leotta in studio. “Io ho iniziato a fare boxe a 15 anni, mi ha aiutato molto a evitare le brutte compagnie. In America mi allenavo due volte al giorno, poi ho iniziato a fare le gare e combattevo” ha detto Daniele Scardina accompagnato dal fratello Giovanni.

Ricordando la drammatica emorragia cerebrale che lo ha colpito, Daniele Scardina ha confessato: “E’ stato come un pugno, non ricordo niente”. Giovanni ha confessato: “Ci facevano aspettare ora dopo ora all’ospedale, senza darci risultati, è stato in coma 45 giorni, c’è stato un risveglio molto lento”. Daniele Scardina ha poi svelato: “Del coma non ricordo quasi niente, i primi ricordi sono dal centro di riabilitazione, mi ha aiutato la fede, Dio è importantissimo”.

Daniele Scardina a Verissimo: “La boxe? Ci tornerà da fuori”

Daniele Scardina ha ricordato il grande affetto ricevuto dai fan in questi anni: “C’era tantissima gente per me, alla boxe ci penso ogni tanto, guardo qualche incontro di tanto in tanto, non potrò più farne parte se non da fuori, però ho una palestra e a breve la aprirò”. Daniele Scardina e Giovanni hanno poi letto una lettera in studio nel programma di Silvia Toffanin su Canale Cinque: “Vedrai che il sole tornerà a splendere, siete la mia unica ragione di vita, vi amo” le parole della donna che ha commosso i figli in studio.

Giovanni ha ricordato il momento terribile della chiamata in cui ha scoperto che il fratello era entrato in coma: “E’ stato terribile, pensavo fosse un gioco, ha dovuto imparare tutto dall’inizio, ricominciare anche a respirare”. Daniele Scardina ha svelato a Verissimo: “Ho imparato a stare più legato alla famiglia, oggi la mattina mi alzo e dò la grazia a Dio, mi alleno, pranzo e riposo oggi, le mie giornate sono fatte così, il sogno è quello di tornare a camminare, è la prima cosa”. Silvia Toffanin ha poi voluto fare una promessa: “Ti aspetto qui per fare un giro di corsa dello studio”.