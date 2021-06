Daniele Scardina e Cristina Buccino fidanzati?/ Baci appassionati e incontro a Milano

Una nuova coppia è nata nello show business? Il settimanale Chi, nel numero in edicola, pubblica in esclusiva le immagini dell’incontro tra Daniele Scardina e Cristina Buccino. Da un po’ di tempo circolavano rumors in merito ad una frequentazione tra il pugile e la showgirl che, ora, sono stati sorpresi dal settimanale Chi in quel di Milano. I due si sono rivisti dopo il rientro in Italia di Scardina dagli Stati Uniti. Come fa sapere il magazine diretto da Alfonso Signorini, rientrato nel capoluogo lombardo, l’ex fidanzato di Diletta Leotta che, invece, è sempre più innamorata di Can Yaman, si è concesso una serata in compagnia della bellissima Cristina Buccino con cui non sono mancati i momenti di passione come docuumentano le foto pubblicate da Chi.

Daniele Scardina e Cristina Buccino: è nata una nuova coppia?

Belli, giovani e single, Daniele Scardina e Cristina Buccino si sono fidanzati? Dalle immagini di Chi, pare che tra i due ci sia stato il famoso colpo di fulmine. Tra baci appassionati, sorrisi e sguardi languidi, i due hanno trascorso una piacevole serata in quel di Milano. In pubblico, si sono lasciati andare a gesti affettuosi che i paparazzi hanno immediatamente immortalato. Parlare d’amore, forse, è ancora prematuro, ma i due si mostrano molto complici e presi l’uno dall’altra. Una bella coppia che potrebbe diventare ufficiale nel corso dell’estate. Dopo l’incontro a Milano, i due trascorreranno le vacanze insieme? Per il momento, entrambi scelgono la strada del silenzio preferendo godersi la reciproca compagnia.

