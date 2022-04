Cristina Calone, chi è la figlia di Massimo Ranieri/ “Lo avevo visto solo in tv…”

Cristina Calone è la figlia di Massimo Ranieri, i dettagli del loro rapporto

Cristina Calone è la figlia di Massimo Ranieri che sarà ospite questa sera della prima puntata dello show “Ci vuole un fiore”. Cristina Calone è rimasta una figlia segreta per anni in quanto il cantante non l’aveva riconosciuta al momento della nascita. Massimo, il cui vero nome è appunto Giovanni Calone, era molto giovane al tempo in cui ha avuto una relazione con Franca Sebastiani e non si sentiva pronto per fare il padre. Ecco le parole dell’artista: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”.

Franca e Cristiana, ex moglie e figlia Massimo Ranieri/ "Non si vive di rancore"

Cristina Calone ha 51 anni ed ha avuto un figlio nel 2001. Massimo Ranieri è quindi nonno di un ragazzo ventenne con cui ha un rapporto molto affettuoso. Oggi tra Cristiana Calone e Massimo Ranieri c’è un rapporto molto bello. A unire padre e figlia non c’è soltanto l’affetto ma anche la comune passione per la musica. Figlia d’arte di entrambi i genitori, anche Cristiana è una cantante piuttosto brava: ha debuttato nel 2014 con il singolo Donne sole, cantato in coppia con Lusya Claudia. Il testo del brano vuole essere un raffinato omaggio e un vero messaggio di solidarietà alle donne vittime di violenze, di dolore e di sofferenze per le quali inizialmente sembrano non avere nessuna via d’uscita.

MASSIMO RANIERI/ “Premio della Critica Mia Martini? Come se avessi rivinto Sanremo”

Cristina Calone e il primo incontro con Massimo Ranieri: “Il giorno che chiamò…”

Massimo Ranieri ha riconosciuto Cristina Calone come sua figlia nel 1995 e nel 2007 hanno debuttato insieme in tv. Ospiti a Domenica Live, padre e figlia si sono finalmente abbracciati davanti all’Italia. La figlia del celebre cantante napoletano ha raccontato la prima volta che si sono incontrati: “Fino a quel momento lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra i pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”. La madre Franca Sebastiani ha cresciuto Cristiana da sola e non le ha mai fatto mancare nulla. Purtroppo è deceduta poi nel 2015 a causa di un tumore con il quale pare stesse combattendo da diverso tempo. Franca era una scrittrice, una giornalista ma anche una cantante e soprattutto è stata una grande mamma. Oltre a Cristiana, Franca ha avuto anche un’altra figlia ovvero Amalia nata da un’altra relazione.

LEGGI ANCHE:

LETTERA DI LÀ DEL MARE, SIGNIFICATO CANZONE MASSIMO RANIERI/ “Potente e lacerante”

© RIPRODUZIONE RISERVATA