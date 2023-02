CRISTINA CERCA ROCCO DOPO 51 ANNI A C’È POSTA PER TE/ Lui non la ricorda: “Per un bacetto è venuta qui?”

Se il primo, il secondo e il terzo Rocco non corrispondono alla descrizione fatta da Cristina e ai criteri dell’uomo che cerca, il quarto invece risponde in tutto e per tutto. L’uomo è un ex carabiniere, ha lavorato a Napoli, è di origine tarantina ma proprio non ricorda di quell’incontro con Cristina di 51 anni fa.

Mentre Cristina incalza, Maria De Filippi gli fa capire che si è trattato di un bacio tra loro, nulla di più; l’uomo allora fa battute: “È venuta qua per un bacetto di 51 anni fa?” Cristina ammette di non averlo mai dimenticato e Rocco, pur non ricordandosi di lei, accetta di aprire la busta e salutarla. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cristina cerca il suo primo amore Rocco dopo 51 anni a C’è posta per te 2023

La puntata di C’è posta per te 2023 del 4 febbraio ha tra le sue storie anche quella di Cristina e Rocco. Lei dice che è da sempre innamorata di lui, peccato che sono passati 51 anni. La storia tra Cristina e Rocco, che è più una passione fugace, nasce da un incontro a Mergellina. Lui è un carabiniere bello, le parla, e lei si perde nelle sue parole. Rocco la invita in un bar e le offre un gelato. Lui le dice: “Io sono di Taranto e tu diventerai tarantina”. Lei lo interpreta come una proposta di fidanzamento, tanto che lo bacia ripetutamente e si sente poi fidanzata dopo 4 ore insieme.

Cristina attende allora la telefonata di Rocco che non arriva, anche se un giorno suo cognato le dice che un tal Rocco aveva effettivamente chiamato ma lui aveva messo giù. Quando è lei a richiamare allora in caserma, i colleghi di Rocco la prendono in giro, dicendole che è stato trasferito. Da allora non ha mai più visto Rocco.

Cristina cerca Rocco a C’è posta per te: Maria De Filippi ne trova quattro

Rocco è però rimasto nel cuore di Cristina al punto tale che oggi spera di ritrovarlo. Chiede perciò l’aiuto di Maria De Filippi che di Rocco con quelle caratteristiche ne trova quattro. Uno di questi sarà l’amore di gioventù di Cristina? I primi due di certo non lo sono…

